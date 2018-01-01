Американцям помилково вручили жіноче золото Олімпійських ігор (фото)

Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу

Організатори Олімпіади-2018 помилково вручили золоті медалі чоловічiй збірнiй США з керлінгу. Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу. Про це повідомляє видання Советский Спорт. The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their