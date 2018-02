Американцям помилково вручили жіноче золото Олімпійських ігор (фото)

Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу

Організатори Олімпіади-2018 помилково вручили золоті медалі чоловічiй збірнiй США з керлінгу.

Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу. Про це повідомляє видання Советский Спорт.

The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their coaches are working on it ... #pyeongchang2018 pic.twitter.com/PERIMuXN98