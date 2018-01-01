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    Американцям помилково вручили жіноче золото Олімпійських ігор (фото)

    Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу
    Організатори Олімпіади-2018 помилково вручили золоті медалі чоловічiй збірнiй США з керлінгу. Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу. Про це повідомляє видання Советский Спорт. The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their
    • Вчора, 21:33
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    Збірна США з керлінгу. Фото: Getty Images
    Збірна США з керлінгу. Фото: Getty Images

    Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу

    Організатори Олімпіади-2018 помилково вручили золоті медалі чоловічiй збірнiй США з керлінгу.

    Золото Ігор було призначене переможцям жіночого турніру з керлінгу. Про це повідомляє видання Советский Спорт.

    «Американська команда з керлінгу тільки що зрозуміла, що на вручених їй нагородах написано: «золоті медалі в жіночому кьoрлінгу», - написала журналістка ESPN Алісса Ренігк в своєму Twitter.

    Раніше чоловіча збірна США вперше виграла золото Олімпіади в керлінгу.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) США Twitter
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