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    Олімпіада-2018. Збірна США вперше виборола золото в керлінгу

    Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи
    Чоловіча збірна США виграла турнір з керлінгу на Олімпійських іграх, в фіналі обігравши одних з головних фаворитів змагань шведів. Початок матчу пройшов у рівній боротьбі, проте в четвертому енді скіп американської команди Джон Шустер скористався помилкою опонента Нікласа Едіна і вкрав один камінь при чужому хаммері, захопивши ініціативу. У
    • Сьогодні, 12:52
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    Збірна США з керлінгу. Фото: Getty Images
    Збірна США з керлінгу. Фото: Getty Images

    Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи

    Чоловіча збірна США виграла турнір з керлінгу на Олімпійських іграх, в фіналі обігравши одних з головних фаворитів змагань шведів.

    Початок матчу пройшов у рівній боротьбі, проте в четвертому енді скіп американської команди Джон Шустер скористався помилкою опонента Нікласа Едіна і вкрав один камінь при чужому хаммері, захопивши ініціативу.

    У наступному енді шведи привезли два камені і вийшли вперед перед перервою на одне очко, але хаммер перейшов уже до американців.

    Ключовим у матчі став восьмий енд при рахунку 5:5, в якому американська команда виграла відразу п'ять каменів. Шведам потрібно було терміново відіграватися в дев'ятому енді при своєму хаммері, але вони виграли тільки два камені, і продовження боротьби в заключному енді при останньому камені в американців уже не мало сенсу.

    10:7 - збірна США вперше в історії стала олімпійським чемпіоном в керлінгу. Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи.

    Нагадаємо, бронзову медаль Олімпійських ігор в чоловічому турнірі з керлінгу завоювала команда Швейцарії, яка в матчі за третє місце обіграла канадців, які незмінно брали олімпійське золото з 2006 року.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Керлінг

    Чоловіки

    1. США
    2. Швеція
    3. Швейцарія

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) США
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