Олімпіада-2018. Збірна США вперше виборола золото в керлінгу
- Сьогодні, 12:52
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Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи
Чоловіча збірна США виграла турнір з керлінгу на Олімпійських іграх, в фіналі обігравши одних з головних фаворитів змагань шведів.
Початок матчу пройшов у рівній боротьбі, проте в четвертому енді скіп американської команди Джон Шустер скористався помилкою опонента Нікласа Едіна і вкрав один камінь при чужому хаммері, захопивши ініціативу.
У наступному енді шведи привезли два камені і вийшли вперед перед перервою на одне очко, але хаммер перейшов уже до американців.
Ключовим у матчі став восьмий енд при рахунку 5:5, в якому американська команда виграла відразу п'ять каменів. Шведам потрібно було терміново відіграватися в дев'ятому енді при своєму хаммері, але вони виграли тільки два камені, і продовження боротьби в заключному енді при останньому камені в американців уже не мало сенсу.
10:7 - збірна США вперше в історії стала олімпійським чемпіоном в керлінгу. Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи.
Нагадаємо, бронзову медаль Олімпійських ігор в чоловічому турнірі з керлінгу завоювала команда Швейцарії, яка в матчі за третє місце обіграла канадців, які незмінно брали олімпійське золото з 2006 року.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Керлінг
Чоловіки
1. США
2. Швеція
3. Швейцарія
Джерело: xsport.ua