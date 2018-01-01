Олімпіада-2018. Збірна США вперше виборола золото в керлінгу

Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи

Чоловіча збірна США виграла турнір з керлінгу на Олімпійських іграх, в фіналі обігравши одних з головних фаворитів змагань шведів. Початок матчу пройшов у рівній боротьбі, проте в четвертому енді скіп американської команди Джон Шустер скористався помилкою опонента Нікласа Едіна і вкрав один камінь при чужому хаммері, захопивши ініціативу. У



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Збірна США з керлінгу. Фото: Getty Images

Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи

Чоловіча збірна США виграла турнір з керлінгу на Олімпійських іграх, в фіналі обігравши одних з головних фаворитів змагань шведів.

Початок матчу пройшов у рівній боротьбі, проте в четвертому енді скіп американської команди Джон Шустер скористався помилкою опонента Нікласа Едіна і вкрав один камінь при чужому хаммері, захопивши ініціативу.

У наступному енді шведи привезли два камені і вийшли вперед перед перервою на одне очко, але хаммер перейшов уже до американців.

Ключовим у матчі став восьмий енд при рахунку 5:5, в якому американська команда виграла відразу п'ять каменів. Шведам потрібно було терміново відіграватися в дев'ятому енді при своєму хаммері, але вони виграли тільки два камені, і продовження боротьби в заключному енді при останньому камені в американців уже не мало сенсу.

10:7 - збірна США вперше в історії стала олімпійським чемпіоном в керлінгу. Раніше американці на Іграх не брали нічого, вище бронзи.

Нагадаємо, бронзову медаль Олімпійських ігор в чоловічому турнірі з керлінгу завоювала команда Швейцарії, яка в матчі за третє місце обіграла канадців, які незмінно брали олімпійське золото з 2006 року.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

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Чоловіки

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2. Швеція

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Джерело: xsport.ua