Американська плавчиня подала у суд на Федерацію плавання США через домагання

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Аріана Кукорс. Фото REUTERS

Аріана Кукорс стверджує, що її ґвалтував колишній тренер

Американська плавчиня Аріана Кукорс подала до суду на Федерацію плавання США.

Вона звинуватила організацію у тому, що керівництво знало про сексуальні домагання її колишнього тренера, але приховало цей випадок, передає Associated Press.

Кукорс подала заяву до Верховного суду округу Оріндж, Каліфорнія.

Вона стверджує, що тренер Шон Хатчінсон домагався до неї, коли їй було від 13 до 17 років.

Водночас, Хатчінсон заперечує звинувачення.

Кукорс також подала позов проти колишнього тренера збірної США Марка Шуберта, адже він не направив заяви у поліцію. За її словами, це дозволило Хатчінсону «ґвалтувати її протягом 10 років».

Кукорс – чемпіонка світу на 200 м у комплексному плаванні. У Лондоні-2012 на цій дистанції вона посіла п'яте місце.

У матеріалах до справи йдеться, що Федерації плавання США у 2005 році було відомо про стосунки Хатчінсона та Кукорс, якій тоді було 16 років.

Нагадаємо, французького тренера з легкої атлетики звинуватили у зґвалтуванні.

Джерело: championat.com