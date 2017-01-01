Американський експерт вирішив, що Ломаченку не варто викликати на бій Жервонту Девіса

З такою думкою виступив коментатор Ел Бернштейн

Американський експерт, коментатор Ел Бернштейн вважає, що співвітчизник, екс-чемпіон світу у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), підопічний Флойда Мейвезера Жервонта Девіс (19-0, 18 КО) не готовий до протистояння з українським чемпіоном за версією WBO Василем Ломаченком (10-1, 8 КО). Не так давно українець за допомогою соцмереж кинув виклик



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Василь Ломаченко

З такою думкою виступив коментатор Ел Бернштейн

Американський експерт, коментатор Ел Бернштейн вважає, що співвітчизник, екс-чемпіон світу у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), підопічний Флойда Мейвезера Жервонта Девіс (19-0, 18 КО) не готовий до протистояння з українським чемпіоном за версією WBO Василем Ломаченком (10-1, 8 КО).

Не так давно українець за допомогою соцмереж кинув виклик Девісу.

Коментуючи можливий поєдинок між боксерами, Флойд Мейвезер дав зрозуміти, що як мінімум у найближчому майбутньому бій не відбудеться.

Згідно зі словами Бернштейна, Ломаченко слід сконцентруватися на інших цілях, перш за все на чинному володарю титулу WBC у другій напівлегкій вазі Мігелі Берчельті (32-1, 28 КО) з Мексики, а також на бійцях легкої ваги (до 61,2 кг), Майкі Гарсії (37-0, 30 КО) із США та Хорхе Лінаресу (43-3, 27 КО) з Венесуели.

«Я не вважаю, що у другій напівлегкій вазі у Ломаченка немає суперників, - говорить Бернштейн. - Наприклад, він би міг битися з Берчельтом. Не бачу нічого, що стояло б на шляху цього бою».

«З іншого боку, мені здається, Девіс ще не готовий до поєдинку проти Ломаченка. Не варто було його викликати. До того ж, було б дуже непросто посадити за стіл переговорів Мейвезера й Арума, промоутерів бійців», - додав експерт.

Нагадаємо, Ломаченко попросив фанатів вибрати йому наступного суперника і назвав претендентів.

Джерело: vringe.com