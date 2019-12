Американський студент нокаутував баскетбольного суддю (відео)

Центровий «Іллінойса» відправив арбітра до лікарні

Центровий «Іллінойса» Кофі Кокберн нокаутував арбітра під час матчу баскетбольної студентської ліги NCAA проти «Мічігана» (71:62).

Баскетболіст так радів набраним очкам, що з розмаху вдарив по голові суддю.

Illinois big man Kofi Cockburn just smoked a ref in the face (totally unintentional) while celebrating an and-one. Being a ref is a tough business: pic.twitter.com/ybOyHCv7SY