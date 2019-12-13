  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Американський студент нокаутував баскетбольного суддю (відео)

    • Розсилка
    Кофі Кокберн&nbsp; - Американський студент нокаутував баскетбольного суддю (відео)
    Кофі Кокберн 
    NCAA

    Центровий «Іллінойса» відправив арбітра до лікарні

    Центровий «Іллінойса» Кофі Кокберн нокаутував арбітра під час матчу баскетбольної студентської ліги NCAA проти «Мічігана» (71:62).

    Баскетболіст так радів набраним очкам, що з розмаху вдарив по голові суддю.

    Постраждалому спочатку надали першу допомогу на майданчику. Згодом його доправили до лікарні для подальшого огляду.

     Читайте також: Йожеф Сабо: у «Динамо» немає команди

    Інцидент стався наприкінці матчу. Заключні кілька хвилин на майданчику працювали два арбітри.

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ