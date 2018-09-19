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    Американський захисник «Запоріжжя» може пропустити старт сезону

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    Фото: ФБУ - Американський захисник «Запоріжжя» може пропустити старт сезону
    Фото: ФБУ

    Американець відіграв лише декілька хвилин, після чого був змушений залишити майданчик

    Баскетбольний клуб «Запоріжжя» зазнав втрати ще до початку нового сезону. Розігруючий Джахад Томас отримав травму ноги ще у першому матчі домашнього товариського турніру проти харківського «Політехніка».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Американець відіграв лише декілька хвилин, після чого був змушений залишити майданчик за допомогою партнерів.

    Наразі участь захисника, який приєднався до запорізького клубу влітку, в перших матчах регулярного чемпіонату Суперліги під питанням.

    Зазначимо, що на домашньому Меморіалі Гаврилова БК «Запоріжжя» переміг «Політехнік», після чого поступився «Одесі» та «Хіміку».

    Новий сезон команда Валерія Плеханова розпочне 5 жовтня домашнім матчем проти «Миколаєва».

    Напередодні, нагадаємо, став відомий календар регулярного чемпіонату Суперліги.

    чемпіонат України баскетбол
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