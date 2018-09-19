Американський захисник «Запоріжжя» може пропустити старт сезону
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Американець відіграв лише декілька хвилин, після чого був змушений залишити майданчик
Баскетбольний клуб «Запоріжжя» зазнав втрати ще до початку нового сезону. Розігруючий Джахад Томас отримав травму ноги ще у першому матчі домашнього товариського турніру проти харківського «Політехніка».
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Американець відіграв лише декілька хвилин, після чого був змушений залишити майданчик за допомогою партнерів.
Наразі участь захисника, який приєднався до запорізького клубу влітку, в перших матчах регулярного чемпіонату Суперліги під питанням.
Зазначимо, що на домашньому Меморіалі Гаврилова БК «Запоріжжя» переміг «Політехнік», після чого поступився «Одесі» та «Хіміку».
Новий сезон команда Валерія Плеханова розпочне 5 жовтня домашнім матчем проти «Миколаєва».
Напередодні, нагадаємо, став відомий календар регулярного чемпіонату Суперліги.