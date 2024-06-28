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Анатолій Трубін готовий їхати на Олімпіаду. Але є нюанс

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Анатолій Трубін готовий їхати на Олімпіаду. Але є нюанс
Трубін один з небагатьох футболістів збірної України, кого не піддали нищівній критиці за виліт з Євро-2024
фото: УАФ

Трубін розповів про ситуацію з викликом на Олімпіаду

Воротар Анатолій Трубін готовий поїхати на Олімпіаду, проте поки що не знає рішення «Бенфіки», яка має право не відпускати футболіста на турнір. Про це повідомляє Sport.ua

«Побачимо, що там з Олімпіадою. Чекатиму на новини з клубу і там буде видно», – сказав Трубін.

Раніше стало відомо, що клуби АПЛ не відпустять Михайла Мудрика, Іллю Забарного та Єгора Ярмолюка. Залишаються питання щодо українських клубів.

Наставник олімпійської збірної Руслан Ротань очікує, що УАФ матиме великі проблеми у переговорах з клубами з приводу гравців.

Нагадаємо, у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024.

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Теги: Руслан Ротань Анатолій Трубін Олімпіада

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