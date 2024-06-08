Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024

Одразу для дев'ятьох гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Про це йдеться на сайті Української асоціації футболу.

У травні Україна оголосила попередню заявку на Євро-2024, у яку увійшло 26 футболістів. Подати заявку збірна повинна була до 7 червня включно. В останній дозволений день тренерський штаб української збірної оголосив остаточну заявку на турнір.

Заявка збірної України на Євро-2024: список

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо» Київ), 12. Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), 24. Олександр Тимчик («Динамо» Київ), 16. Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний («Борнмут», Англія), 3. Олександр Сваток (СК «Дніпро-1» Дніпро), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі – «Динамо» Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі – «Шахтар» Донецьк), 17. Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), 10. Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), 8. Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: 11. Артем Довбик («Жирона», Іспанія), 9. Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), 25. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.