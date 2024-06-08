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Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024
Тренерський штаб сформував заявку на Євро-2024
фото: AP

Одразу для дев'ятьох гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Про це йдеться на сайті Української асоціації футболу.

У травні Україна оголосила попередню заявку на Євро-2024, у яку увійшло 26 футболістів. Подати заявку збірна повинна була до 7 червня включно. В останній дозволений день тренерський штаб української збірної оголосив остаточну заявку на турнір.

Заявка збірної України на Євро-2024: список

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо» Київ), 12. Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), 24. Олександр Тимчик («Динамо» Київ), 16. Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний («Борнмут», Англія), 3. Олександр Сваток (СК «Дніпро-1» Дніпро), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі – «Динамо» Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі – «Шахтар» Донецьк), 17. Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), 10. Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), 8. Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: 11. Артем Довбик («Жирона», Іспанія), 9. Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), 25. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

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Теги: чемпіонат Європи Збірна України Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Руслан Маліновський Віктор Циганков Тарас Степаненко Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Олександр Тимчик Андрій Лунін Микола Матвієнко Роман Яремчук Олександр Зубков Артем Довбик Валерій Бондар Юхим Конопля Анатолій Трубін Ілля Забарний Михайло Мудрик Георгій Судаков

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