Україна готує протест у Міжнародний олімпійський комітет через поразку нашого боксера

«Судді зробили чорну роботу»

Федерація боксу України разом із Національним комітетом України готують протест у Міжнародний олімпійський комітет щодо результатів бою українця Юрія Захарєєва в 1/8 фіналу заключного ліцензійного турніру, що триває у Бангкоку. Про це повідомляє Суспільне.

Захарєєв подолав стартові раунди у ліцензійному турнірі в Бангкоку: пройшов до 1/8 фіналу у ваговій категорії 71 кг. Від здобуття ліцензії українського боксера відділяли дві перемоги: у цій вазі їх отримають п'ять атлетів. Втім вже у першому поєдинку Захарєєв зазнав поразки – поступився ірландцю Айдану Волшу, бронзовому призеру Олімпіади-2020 роздільним рішенням суддів.

Саме на вердикт цього бою і хоче оскаржити Федерація боксу України.

Під час бою судді двічі покарали Захарєєва зняттям одного балу: спершу у першому раунді, а згодом – у другому. Волш при цьому також був покараний зняттям у другому раунді. Через втрачені бали Захарєєв програв 3-раундовий бій за вердиктом трьох з п'яти суддів. При цьому кожен з них вказав рахунок 27:26 на користь ірландця, ще два визнали переможцем українця (26:27 та 25:28).

Також у Федерації боксу України виклали відео бою Захарєєва проти Волша та наголошують: з першого ж раунду судді надали перевагу ірландцеві завдяки знятому балу з українця.

У збірній Україні з боксу не вперше звинувачують суддів у суперечливих оцінках. Схожа ситуація сталася з Юрієм Захарєєвим на Європейських іграх-2023.

Також Україна протестувала дискваліфікацію борчині Аліни Грушиної у ліцензійній сутичці відбіркового турніру. Українська борчиня завершила сутичку перемогою, однак після відеоперегляду одного з епізодів отримала третю жовту картку та дискваліфікацію.

Ліцензійні сутички у вазі 71 кг відбудуться у п'ятницю, 31 травня. Наразі невідомо, чи встигнуть розглянути протест Федерації боксу України до того часу.