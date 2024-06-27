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Гравець збірної України прокоментував гру команди: «Ми, можна сказати, упоралися»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Гравець збірної України прокоментував гру команди: «Ми, можна сказати, упоралися»
Олександр Тимчик
скріншот з відео

Збірна України не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024

Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024. Його слова опублікувала УАФ.

«Ми, можна сказати, упоралися, адже збірна Бельгії не зуміла забити гол. Хочу сказати одне: я пишаюся тим, що я – українець, і за такі ігри не соромно нам повертатися в Україну.

Дуже важко... Ми не програли Бельгії, але поступилися в першій грі, із Румунією. Саме через це на такому великому турнірі не вийшли з групи. Здається, це вперше в історії команда набрала чотири очки й не вийшла з групи.

Хочу подякувати нашим уболівальникам, у першу чергу – нашим військовим, які боронять нашу країну та дають нам можливість грати на такому рівні. Чемпіонат України продовжується заради них. Вони дають нам можливість грати у футбол і показувати достойні результати. Хотілося б перепросити їх за те, що ми не вийшли. Ми старалися, але це футбол», – сказав Олександр Тимчик.

Нагадаємо, у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

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Теги: Олександр Тимчик Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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