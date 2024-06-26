Всі розклади для України. Що потрібно нашій збірній для виходу в плей-оф Євро-2024

Перемога у грі з Бельгією гарантує нашій команді потрапляння до 1/8 Євро-2024

Сьогодні, 26 червня, Україна проведе заключний матч групового етапу Євро-2024. О 19:00 за київським часом наші хлопці зіграють з Бельгією. Всі збірні групи Е зберігають шанси на продовження боротьби.

Що потрібно Україні для виходу у плей-оф Євро-2024

Турнірна таблиця групи Е

Перемога у грі з Бельгією гарантує нашій команді потрапляння до 1/8 Євро-2024. Збірна України також може вийти до плей-оф, навіть у разі поразки у грі з Бельгією. Разом з тим, існують варіанти, за яких навіть нічия не дозволить нашій команді продовжити боротьбу на турнірі.

Нагадаємо, що команди, які посіли перші та другі місця, а також четверо найкращих із тих, хто посів треті місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу Євро-2024.

Отже, які існують розклади для України.

Варіант №1: перше місце в групі

Що потрібно:

перемога України над Бельгією та поразка Румунії у грі проти Словаччини, або нічія між цими командами.

Варіант №2: друге місце в групі

Що потрібно:

перемога над Бельгією та перемога Румунії у грі проти Словаччини.

Варіант №3: третє місце у групі

Що потрібно:

нічия з Бельгією та перемога Румунії або Словаччини

поразка від Бельгії з рахунком 0-1 і без великої кількості жовтих та червоних карток та перемога Румунії над Словаччиною (Доведеться рахувати дисциплінарні бали. Україна наразі має перевагу над своїм конкурентом Угорщиною: 2 жовті картки проти 10 в суперників)

поразка від Бельгії з різницею в 1 мяч і власним забитим хоча б 1 голом та перемога Румунії над Словаччиною

Якщо Україна програє в два голи та більше або отримає велику кількість попереджень, то вихід у плей-оф з третього місця вже не гарантований. Буде потрібно, щоб в своїх матчах не виграла Грузія і Чехія. Або щоб чехи розгромили турків з різницею у три голи і більше.

Варіант №4: останнє місце у групі

Що потрібно:

нічия з Бельгією та нічия у грі Румунії проти Словаччини

поразка від Бельгії та невиграш Румунії у грі проти Словаччини

Правила розподілу місць у плей-оф серед команд, які посіли треті місця у своїх групах