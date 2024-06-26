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Всі розклади для України. Що потрібно нашій збірній для виходу в плей-оф Євро-2024

футбол
Христина Жиренко
glavcom.ua
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Всі розклади для України. Що потрібно нашій збірній для виходу в плей-оф Євро-2024
Україна готується до вирішальної гри проти Бельгії

Перемога у грі з Бельгією гарантує нашій команді потрапляння до 1/8 Євро-2024

Сьогодні, 26 червня, Україна проведе заключний матч групового етапу Євро-2024. О 19:00 за київським часом наші хлопці зіграють з Бельгією. Всі збірні групи Е зберігають шанси на продовження боротьби.

Що потрібно Україні для виходу у плей-оф Євро-2024

Турнірна таблиця групи Е

Всі розклади для України. Що потрібно нашій збірній для виходу в плей-оф Євро-2024 фото 1
джерело: wikipedia.org

Перемога у грі з Бельгією гарантує нашій команді потрапляння до 1/8 Євро-2024. Збірна України також може вийти до плей-оф, навіть у разі поразки у грі з Бельгією. Разом з тим, існують варіанти, за яких навіть нічия не дозволить нашій команді продовжити боротьбу на турнірі.

Нагадаємо, що команди, які посіли перші та другі місця, а також четверо найкращих із тих, хто посів треті місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу Євро-2024.

Отже, які існують розклади для України.

Варіант №1: перше місце в групі

Що потрібно:

  • перемога України над Бельгією та поразка Румунії у грі проти Словаччини, або нічія між цими командами.

Варіант №2: друге місце в групі

Що потрібно:

  • перемога над Бельгією та перемога Румунії у грі проти Словаччини.

Варіант №3: третє місце у групі

Що потрібно:

  • нічия з Бельгією та перемога Румунії або Словаччини
  • поразка від Бельгії з рахунком 0-1 і без великої кількості жовтих та червоних карток та перемога Румунії над Словаччиною (Доведеться рахувати дисциплінарні бали. Україна наразі має перевагу над своїм конкурентом Угорщиною: 2 жовті картки проти 10 в суперників)
  • поразка від Бельгії з різницею в 1 мяч і власним забитим хоча б 1 голом та перемога Румунії над Словаччиною

Якщо Україна програє в два голи та більше або отримає велику кількість попереджень, то вихід у плей-оф з третього місця вже не гарантований. Буде потрібно, щоб в своїх матчах не виграла Грузія і Чехія. Або щоб чехи розгромили турків з різницею у три голи і більше.

Варіант №4: останнє місце у групі

Що потрібно:

  • нічия з Бельгією та нічия у грі Румунії проти Словаччини
  • поразка від Бельгії та невиграш Румунії у грі проти Словаччини

Правила розподілу місць у плей-оф серед команд, які посіли треті місця у своїх групах

  1. Кількість очок.
  2. Різниця забитих і пропущених м’ячів.
  3. Кількість забитих м’ячів.
  4. Кількість перемог.
  5. Менша сума дисциплінарних балів, що враховує лише жовті та червоні картки, отримані у всіх матчах групи (червона картка – 3 бали, жовта картка – 1 бал. вилучення за дві жовті картки в одній грі – 3 бали).
  6. Позиція в загальному рейтингу європейського відбору.
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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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