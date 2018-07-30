«Андерлехт» виставив на трансфер екс-форварда «Динамо»
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Розсилка
Лукаш Теодорчик
За форварда бельгійці вимагають 20 мільйонів євро.
Колишній нападник київського «Динамо» Лукаш Теодорчик покине «Андерлехт» влітку.
Керівництво клубу планує розвантажити бюджет і виставило поляка на трансфер, повідомляє Nowinkitransferowe.
Правда, за форварда бельгійці вимагають 20 мільйонів євро.
У минулому сезоні на його рахунку 15 м'ячів в 40 матчах у всіх турнірах, але Теодорчик потрапив в символічну збірну найгірших гравців першої половини сезону.
Нагадаємо, Теодорчик перейшов до «Андерлехта» з Динамо у 2016 році.
Джерело: xsport.ua