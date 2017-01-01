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    Андерсон став переможцем виставкового турніру в Абу-Дабі

    Через проблеми зі здоров'ям турнір пропустили Новак Джокович і Рафаель Надаль
    14-та ракетка світу Кевін Андерсон став переможцем виставкового турніру в Абу-Дабі. У фінальному матчі південноафриканський тенісист здавався сильнішим за іспанця Роберто Баутіста-Агуті, закінчивши матч в двох сетах з рахунком 6:4, 7:6 (7:0). До цього на старті турніру тенісист з ПАР вибив з боротьби Пабло Карреньо-Бусто (6:3, 7:6), а після
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    Кевін Андерсон. Фото: Livesport
    Кевін Андерсон. Фото: Livesport

    Через проблеми зі здоров'ям турнір пропустили Новак Джокович і Рафаель Надаль

    14-та ракетка світу Кевін Андерсон став переможцем виставкового турніру в Абу-Дабі.

    У фінальному матчі південноафриканський тенісист здавався сильнішим за іспанця Роберто Баутіста-Агуті, закінчивши матч в двох сетах з рахунком 6:4, 7:6 (7:0).

    До цього на старті турніру тенісист з ПАР вибив з боротьби Пабло Карреньо-Бусто (6:3, 7:6), а після обіграв п'ятий номер АТР Домініка Тіма (7:6, 6:4). Баутіста-Агуті, в свою чергу, спочатку переміг росіянина Андрія Рубльова (7:5, 6:2), а далі виграв поєдинок з одного сету у британця Енді Маррея (6:2).

    Відзначимо, що через проблеми зі здоров'ям турнір пропустили екс-перша ракетка світу Новак Джокович і чинний лідер туру Рафаель Надаль.

    Нагадаємо, що в Абу-Дабі також вперше після народження доньки зіграла Серена Вільямс.

    Джерело: xsport.ua

    теніс
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