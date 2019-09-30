Андрій Шевченко може залишити збірну України
Андрій Шевченко
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«Мілан» пропонує українцю тренерську посаду в клубі
Італійський «Мілан» звертався з пропозицією очолити команду до головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Попередньо сторони домовилися почекати ще один матч за керівництва теперішнього тренера «россо-нері» Марко Джампаоло, інформує Tuttomercatoweb.
«Мілан» програв у останньому матчі «Фіорентині» - 1:3. Відтак у команди вже чотири поразки в шести стартових поєдинках чемпіонату Італії.
Представники італійського клубу розпочали перемовини з Шевченком, чий контракт з національною збірною спливає в липні 2020 року.
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За час ігрової кар’єри Шевченко виступав у складі «Мілану» з 1999 по 2006 рік та у сезоні-2008/09.