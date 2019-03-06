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    Андрій Шевченко назвав головного фаворита Ліги Європи

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    Андрій Шевченко - Андрій Шевченко назвав головного фаворита Ліги Європи
    Андрій Шевченко

    Нинішній «Челсі» - дуже цікава і потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про будь-яку кризі в її грі

    Колишній футболіст київського «Динамо» і «Челсі» та головний тренер збірної України Андрій Шевченко  оцінив шанси своїх колишніх клубів, які зустрінуться між собою на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша гра відбудеться вже завтра, 7 березня, у Лондоні.

    «Для мене це просто чудова пара за підсумками жеребкування, адже я виступав за ці клуби і вболіваю за них. Зрештою, при будь-яких розкладах ніхто динамівців не засудить. А значить, в цьому протистоянні вони можуть тільки щось здобути. «Динамо» - це команда, яка демонструє прогрес у грі. До того ж сезон в Україні тільки відновлюється, гравці набирають форму від матчу до матчу.

    Нинішній «Челсі» - дуже цікава і потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про будь-яку кризі в її грі. Це взагалі, мабуть, головний фаворит Ліги Європи», - цитує Шевченка офіційний сайт УЄФА.

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    Андрій Шевченко ФК «Динамо» ФК Челсі
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