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    Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбору до Євро-2012

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    Андрій Шевченко - Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбору до Євро-2012
    Андрій Шевченко
    Фото взяте з сайту galinfo.com.ua

    Наставник збірної України зазначив, що простих матчів у нашої команди не буде

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбіркового раунду Євро-2020.

    «Ми знали, що простих команд не буде. З третього кошика, напевно, нам випала найсильніша команда з можливих - Сербія. Та ще й чемпіони Європи. Але у нас теж сильна команда. Будемо намагатися вирішити своє завдання.

    Будемо готуватися, щоб не поступитися жодній з цих команд. Найголовніше, щоб наші лідери підійшли до цих дуже важливих матчів у повній бойовій готовності. Подивимося, яким буде календар, і почнемо планувати, як виходити з цієї групи», - сказав Шевченко.

    Україна в групі В зіграє з Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Андрій Шевченко
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