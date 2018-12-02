Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбору до Євро-2012



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Андрій Шевченко Фото взяте з сайту galinfo.com.ua

Наставник збірної України зазначив, що простих матчів у нашої команди не буде

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбіркового раунду Євро-2020.

«Ми знали, що простих команд не буде. З третього кошика, напевно, нам випала найсильніша команда з можливих - Сербія. Та ще й чемпіони Європи. Але у нас теж сильна команда. Будемо намагатися вирішити своє завдання.

Будемо готуватися, щоб не поступитися жодній з цих команд. Найголовніше, щоб наші лідери підійшли до цих дуже важливих матчів у повній бойовій готовності. Подивимося, яким буде календар, і почнемо планувати, як виходити з цієї групи», - сказав Шевченко.

Україна в групі В зіграє з Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.

Джерело: Tribuna.com