Англійська Прем’єр-ліга протестує проти можливого зміну формату Ліги чемпіонів



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Усі 20 футбольних клубів Прем’єр-ліги висловили стурбованість через можливі зміни

У Англії представники всіх 20-ти футбольних клубів Прем’єр-ліги обговорили можливість зміни формату Ліги чемпіонів. Усі вони одностайно висловилися проти такої перспективи.

«Європейським футбольним органам не доцільно створювати плани, які змінюють структури, календар і конкурентоспроможність гри. У Англії футбол відіграє важливу роль у нашій культурі та повсякденному житті. Мільйони уболівальників відвідують матчі по всій країні. У нас є фантастичне поєднання конкурентного футболу і відданих шанувальників, які ми будемо енергійно захищати», - говориться в повідомленні на сайті Прем’єр-ліги.

Раніше Асоціація європейських футбольних клубів пропонувала змінити формат Ліги чемпіонів з сезону-2024/25. За цими планами турнір має стати закритим, з доступом лише для провідних клубів з великою історією досягнень. Змагання в новому турнірі мали б проходити в 4 групах по 8 команд замість теперішніх 8 груп по 4 команди.