Англійський журналіст назвав базу збірної Англії під час ЧС-2018 у Росії кінцем світу (фото)

Представник ЗМІ запевняє, що у цьому місці просто немає чого робити

Місце, де розміститься збірна Англії на час Чемпіонату світу 2018 року у Росії, - це «кінець світу». Про це написав британський журналіст видання The Sun Ніл Ештон, який відвідав селище Репино у Ленінградській області. «Тут усе ламається. У Репино особливо нічого робити та немає на що дивитися. Це хороше місце для їзди на



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Представник ЗМІ запевняє, що у цьому місці просто немає чого робити

Місце, де розміститься збірна Англії на час Чемпіонату світу 2018 року у Росії, - це «кінець світу».

Про це написав британський журналіст видання The Sun Ніл Ештон, який відвідав селище Репино у Ленінградській області.

«Тут усе ламається. У Репино особливо нічого робити та немає на що дивитися. Це хороше місце для їзди на гірському велосипеді, або для дітей, які можуть бігати у парку з видом на неадекватно названий «Золотий пляж» протягом години. Але щоб готуватися тут до головного футбольного турніру? Тут просто немає чого робити», - написав він.

Не сподобався йому і готель, де будуть жити англійські футболісти.

«Спальні спартанські та скромні, з фенами у стилі 70-х років, що висять у ванних кімнатах, і самотньою пляшкою води у міні-барі. Персонал ввічливий, хоча вони стверджують, що не знають про майбутнє прибуття Англії», - зауважив журналіст.

«У тренажерному залі, який очікує збірну Англії у наступному році, потрібна була модернізація. Навіть спортивний інтер'єр виглядає бездушним на базі Чемпіонату світу. Тут англійські гравці звикнуть до якихось химерних російських традицій, таким як подача мінеральної води кімнатної температури, тому що вони перелякані, що все охолоджене зробить гостей хворими», - підсумував Ештон.

Джерело: Деловая столица