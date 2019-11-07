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    Англійського поліцейського звинувачують у вбивстві футболіста «Манчестер Сіті»

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    Діліан Аткінсон - Англійського поліцейського звинувачують у вбивстві футболіста «Манчестер Сіті»
    Діліан Аткінсон
    Sky

    Правоохоронець застосував електрошокер проти колишнього гравця

    Англійського поліцейського звинувачують у вбивстві колишнього футболіста «Манчестер Сіті» Діліана Аткінсона.

    Інцидент стався 2016 року. Правоохоронець застосував електрошокер, аби вгамувати Аткінсона, який погрожував літньому батьку. Аткінсон помер за півтори години в лікарні через зупинку серця, інформує The Sun.

    У справі проходить ще один обвинувачений, також поліцейський.

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    Аткінсон вигравав Кубок англійської ліги в складі «Астон Вілли», за яку виступав чотири сезони. У «Манчестер Сіті» він грав на правах оренди.

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