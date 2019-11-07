Англійського поліцейського звинувачують у вбивстві футболіста «Манчестер Сіті»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діліан Аткінсон Sky

Правоохоронець застосував електрошокер проти колишнього гравця

Англійського поліцейського звинувачують у вбивстві колишнього футболіста «Манчестер Сіті» Діліана Аткінсона.

Інцидент стався 2016 року. Правоохоронець застосував електрошокер, аби вгамувати Аткінсона, який погрожував літньому батьку. Аткінсон помер за півтори години в лікарні через зупинку серця, інформує The Sun.

У справі проходить ще один обвинувачений, також поліцейський.

Аткінсон вигравав Кубок англійської ліги в складі «Астон Вілли», за яку виступав чотири сезони. У «Манчестер Сіті» він грав на правах оренди.