Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
Букайо Сака грає в «Арсеналі» з дитинства
фото: Reuters

Лідер англійської Прем'єр-ліги зберіг лідера колективу

Крайній нападник Букайо Сако підписав новий контракт із лондонським «Арсеналом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Англієць залишив підпис під угодою до літа 2031 року. За умовами нового договору Сака зароблятиме понад 300 тисяч фунтів на тиждень. Перемовини щодо пролонгації контракту сторони вели впродовж року.

Сака – уродженець Лондона та вихованець «канонірів». До структури «Арсенала» він потрапив у 7 років. На дорослому рівні вінгер дебютував за лондонців у сезоні 2018/19 та з тих пір завоював Кубок і два Суперкубки Англії.

У нинішньому сезоні Сака провів 33 поєдинки в усіх турнірах. Він оформив сім голів і сім результативних передач. Періодично вихованець «канонірів» одягає капітанську пов'язку.

Нещодавно ексвундеркінд англійського «Ліверпуля» Джордон Айб був затриманий поліцією за напад на людину. Інцидент стався ще в середині грудня. Занепалого футболіста звинувачують у завданні тілесних ушкоджень.

Тим часом українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Ексзірка збірної Англії Деле Аллі програв у казино 150 тисяч фунтів за кілька днів. Хавбек вподобав лондонський гральний заклад The Victoria. Туди нині безробітний футболіст навідуються щоночі, щоб пограти покер за столами з великими ставками.

Читайте також:

Теги: ФК Арсенал (Лондон) Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мохамед Салах цього разу справді розглядає переїзд на Близький Схід
Саудівська Аравія націлилася на суперзірку чемпіонату Англії
11 лютого, 11:38
Томас Франк затримався в «Тоттнемі» лише на півроку
Переможець Ліги Європи звільнив головного тренера
11 лютого, 13:18
Деле Аллі знайшов розраду в гральному закладі
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
11 лютого, 16:03
Шон Дайч потрапив під гарячу руку Евангелоса Марінакіса
Титулований англійський клуб звільнив третього тренера за півроку
12 лютого, 13:01
Томас Тухель визначився з майбутнім
Зірковий тренер продовжив контракт із фіналістом футбольного Євро-2024
12 лютого, 15:22
Михайло Мудрик став трансферним провалом «Челсі»
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії
12 лютого, 16:01

Новини

Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
Росіяни на Олімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: деталі
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
Організатори тенісного турніру в Мексиці заборонили учасникам вживати м'ясо: названо причину
Організатори тенісного турніру в Мексиці заборонили учасникам вживати м'ясо: названо причину
Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Юний українець сенсаційно потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua