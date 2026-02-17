«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди

Лідер англійської Прем'єр-ліги зберіг лідера колективу

Крайній нападник Букайо Сако підписав новий контракт із лондонським «Арсеналом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Англієць залишив підпис під угодою до літа 2031 року. За умовами нового договору Сака зароблятиме понад 300 тисяч фунтів на тиждень. Перемовини щодо пролонгації контракту сторони вели впродовж року.

Сака – уродженець Лондона та вихованець «канонірів». До структури «Арсенала» він потрапив у 7 років. На дорослому рівні вінгер дебютував за лондонців у сезоні 2018/19 та з тих пір завоював Кубок і два Суперкубки Англії.

У нинішньому сезоні Сака провів 33 поєдинки в усіх турнірах. Він оформив сім голів і сім результативних передач. Періодично вихованець «канонірів» одягає капітанську пов'язку.

