Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
Деле Аллі знайшов розраду в гральному закладі
Фото: Reuters

Деле Аллі регулярно програє великі суми в гральних закладах британської столиці

Колишній півзахисник лондонського «Тоттнема» Деле Аллі став завсідником місцевого казино The Victoria. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Хавбек, який з вересня залишається без клубу, знайшов нову розвагу. Він щоночі з'являється за столами з великими ставками. За кілька годин колись головний талант покоління програє близько 25 тисяч фунтів.

Водночас статки Аллі поки дозволяють безболісно переносити такі втрати. За кар'єру він заробив орієнтовно 20 млн фунтів. Темна смуга в житті футболіста почалася з особистих проблем.

Аллі – вихованець МК «Донз» із Мілтон-Кінса. Дебютував на професіональному рівні він в англійській Лізі 1 у 16 років. Згодом хавбек потрапив у «Тоттнем» і фактично відразу став одним із лідерів команди Маурісіо Почеттіно. Спад розпочався у сезоні 2020/21, а перезапустити кар'єру англієць намагався в ліверпульському «Евертоні», стамбульському «Бешикташі» та італійському «Комо».

Тим часом керівництво «Тоттнема» відправило у відставку Томаса Франка. Данець попрацював головним тренером «шпор» із літа. Лондонці мають тривалу серію без перемог у чемпіонаті Англії.

Зірка англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах отримав пропозицію переїзду в Саудівську Аравію. Представники нападника ведуть перемовини з тамтешнім «Аль-Іттіхадом». Витрати на трансфер покриватиме Суверенний фонд королівства.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур Деле Аллі Daily Mail

