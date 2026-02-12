Зірковий тренер продовжив контракт із фіналістом футбольного Євро-2024

Англійський «Манчестер Юнайтед» втратив одного кандидата на посаду головного тренера

Німець Томас Тухель продовжить тренувати збірну Англії після чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

Фахівець пролонгував контракт до літа 2028 року. Попередня угода Тухеля з «Трьома левами» була розрахована до кінця ЧС-2026. Тепер він готуватиме Англію і до домашнього Євро-2028. Інтерес до менеджера проявляв «Манчестер Юнайтед».

Німецький тренер став біля керма англійської збірної 1 січня 2025 року. З тих пір «Три леви» зіграли 10 поєдинків.

Підопічні Тухеля здобули девять перемог, зазнали однієї поразки та впевнено вийшли на цьогорічний Мундіаль.

Раніше англійський «Ноттінгем» відправив у відставку Шона Дайча. Англійський тренер став третім звільненим керманичем «Форест» у нинішньому сезоні. Раніше на двері вказали Нуну Ешпіріту Санту та Анже Постекоглу.

Напередодні лондонський «Тоттнем» звільнив із посади керманича команди Томаса Франка. Данець очолив «шпор» у міжсезоння. З ним на чолі лондонці впевнено пробилися в 1/8 фіналу, але мають посередні результати в АПЛ.