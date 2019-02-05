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    Українська сноубордистка Аннамарі Данча створила сенсацію на чемпіонаті світу

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    Українська сноубордистка Аннамарі Данча створила сенсацію на чемпіонаті світу

    Спортсменка, за плечима якої три Олімпіади, продовжує прогресувати

    «Чомусь найщасливішими виглядаємо я і переможниця», - цими словами сноубордистка з Ужгорода Аннамарі Данча-Чундак підписала світлину, на якій охоплені всі шість учасниць квіткової церемонії за підсумками гігантського паралельного слалому на чемпіонаті світу в Парк-Сіті (штат Юта, США).

    Аннамарі має чому радіти. Перемігши в 1/8 фіналу голландку Мішель Деккер, українка вперше в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу і хоча й там поступилася росіянці Наталії Соболєвій, у підсумку посіла високе шосте місце.

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    Українська сноубордистка Аннамарі Данча створила сенсацію на чемпіонаті світу
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча створила сенсацію на чемпіонаті світу
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча створила сенсацію на чемпіонаті світу
    Фейсбук Аннимарі Данчі

    За спиною Данчі — три Олімпіади. Найліпше вона виступила. Пробившись до 16-ки найсильніших, у Ванкувері-2010. У попередньому міжолімпійському циклі Аннамарі народила донечку Олю, а повернувшись у спорт, поступово виходить на пік кар’єри. На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані українка посіла те ж місце, що й у Сочі-2014 — 21-ше. Тому нинішній результат не може не вражати.

    «Мені дуже сподобалися перегони, - коментує Аннамарі свій виступ. - Погода, схил і стан снігу були для мене просто ідеальними. Хочу тренуватися ще більше і більше, щоб здобути перемогу».

    Чемпіонкою світу стала німкеня Селіна Йорґ, яка у фіналі здолала вже згадувану Соболєву. Бронза у Ладіни Єнні зі Швейцарії.

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