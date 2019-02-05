Українська сноубордистка Аннамарі Данча створила сенсацію на чемпіонаті світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спортсменка, за плечима якої три Олімпіади, продовжує прогресувати

«Чомусь найщасливішими виглядаємо я і переможниця», - цими словами сноубордистка з Ужгорода Аннамарі Данча-Чундак підписала світлину, на якій охоплені всі шість учасниць квіткової церемонії за підсумками гігантського паралельного слалому на чемпіонаті світу в Парк-Сіті (штат Юта, США).

Аннамарі має чому радіти. Перемігши в 1/8 фіналу голландку Мішель Деккер, українка вперше в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу і хоча й там поступилася росіянці Наталії Соболєвій, у підсумку посіла високе шосте місце.

За спиною Данчі — три Олімпіади. Найліпше вона виступила. Пробившись до 16-ки найсильніших, у Ванкувері-2010. У попередньому міжолімпійському циклі Аннамарі народила донечку Олю, а повернувшись у спорт, поступово виходить на пік кар’єри. На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані українка посіла те ж місце, що й у Сочі-2014 — 21-ше. Тому нинішній результат не може не вражати.

«Мені дуже сподобалися перегони, - коментує Аннамарі свій виступ. - Погода, схил і стан снігу були для мене просто ідеальними. Хочу тренуватися ще більше і більше, щоб здобути перемогу».

Чемпіонкою світу стала німкеня Селіна Йорґ, яка у фіналі здолала вже згадувану Соболєву. Бронза у Ладіни Єнні зі Швейцарії.