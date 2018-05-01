Анонс третього матчу фіналу Суперліги України з баскетболу

В разі перемоги, «Мавпи» можуть завоювати перші медалі національної першості в історії клубу, причому відразу золоті

У вівторок, 1-го травня, в Черкасах відбудеться третій матч золотої серії Суперліги України з баскетболу, в якому місцеві «Мавпи» зіграють проти «Дніпра». Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Команда Максима Міхельсона виконала програму максимум в Дніпрі, вигравши обидва виїзні поєдинки. Вже



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Фото: ФБУ

В разі перемоги, «Мавпи» можуть завоювати перші медалі національної першості в історії клубу, причому відразу золоті

У вівторок, 1-го травня, в Черкасах відбудеться третій матч золотої серії Суперліги України з баскетболу, в якому місцеві «Мавпи» зіграють проти «Дніпра».

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Команда Максима Міхельсона виконала програму максимум в Дніпрі, вигравши обидва виїзні поєдинки.

Вже сьогодні, в разі перемоги, «Мавпи» можуть завоювати перші медалі національної першості в історії клубу, причому відразу золоті.

Після двох виїзних перемог статус фаворита перейшов до «Мавп», які, до речі, виграли в чемпіонаті вже 16 матчів поспіль. Однак «Дніпро» здаватися не збирається - ось, що про настрій команди говорить капітан Станіслав Тимофеєнко:

«Ми їдемо до Черкас тільки з однією метою – дати бій. Найголовніше – спробуємо зачепити третю гру. Якщо зможемо її виграти, тоді вже постараємося повернути серію до Дніпра. Насправді, ще нічого не втрачено», - заявив він.

Потенційним підсиленням для «Дніпра» є повернення до гри розігруючого Олександра Мішули, який пропускав два стартові матчі серії через травму, але його участь у наступних матчах фіналу досі залишається під питанням.

Тим не менш, навіть за відсутності одного з лідерів «Дніпра», немає сумнівів у тому, що сьогодні у Черкасах, де вже анонсували повний аншлаг, на нас очікує справжня битва.