Кравченко є вихованцем дніпровського «Дніпра»

Центральний захисник донецького «Олімпіка» Антон Кравченко став гравцем турецького «Карабюкспора», повідомляє офіційний сайт українського клубу. У сезоні 2017/18 оборонець зіграв за «Олімпік» 16 матчів в УПЛ, у яких забив 3 м'ячі. Ще два поєдинки гравець провів у Лізі Європи. Антон Кравченко є вихованцем



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Антон Кравченко підписує нову угоду. Фото: ФК Карабюкспор

Кравченко є вихованцем дніпровського «Дніпра»

Центральний захисник донецького «Олімпіка» Антон Кравченко став гравцем турецького «Карабюкспора», повідомляє офіційний сайт українського клубу.

У сезоні 2017/18 оборонець зіграв за «Олімпік» 16 матчів в УПЛ, у яких забив 3 м'ячі. Ще два поєдинки гравець провів у Лізі Європи. Антон Кравченко є вихованцем дніпровського «Дніпра». Він грав за дубль «синьо-біло-блакитних», охтирський «Нафтовик», «Волинь», «Геліос», армянський «Титан» і «Сталь» із Кам'янського.

Кравченко вже успішно пройшов медогляд у «Карабюкспорі» і підписав контракт із новим клубом. Контракт розрахований на 1,5 роки.

В «Карабюкспорі» він виступатиме разом з українськими легіонерами Рибкою і Близниченко.