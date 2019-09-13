Аргентина стала другим фіналістом чемпіонату світу з баскетболу



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Аргентина - Франція ФІБА

У півфіналі аргентинці впевнено перемогли Францію

Збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу з баскетболу серед чоловіків у Китаї, здолавши в півфіналі Францію – 80:66.

Аргентина – Франція – 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)

Аргентинці з початку зустрічі взялися вміло руйнувати атакувальні дії францізів. Їм вдалося фактично повністю виключити з гри одного з лідерів європейців Руді Гобера. Відтак попри шалений спротив французів, аргентинці впевнено збільшували перевагу в рахунку.

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На велику перерву латиноамериканці мали вже сім очок запасу.

По перерві тенденція не змінилася. У Франції ніяк не виходило переломити перебіг гри. Натомість суперник серією триочкових влучань лише збільшив відрив.

У фіналі Аргентина зіграє з Іспанією, яка в півфіналі після двох овертаймів вирвала перемогу в Австралії.