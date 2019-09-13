Іспанія з двома овертаймами дотиснула Австралію в півфіналі чемпіонату світу



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Іспанія перемогла Австралію в півфіналі чемпіонату світу ФІБА

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Збірна Іспанії здобула надважку перемогу у матчі півфіналу чемпіонату світу, здолавши команду Австралії. Чемпіони світу-2006 виграли півфінальну битву у другому овертаймі – 95:88.

Іспанія - Австралія 95:88 2 ОТ (22:21 10:16, 19:18, 20:16, 9: 9, 15: 8)

Іспанія: Рубіо 19 +7 підбирань + 12 передач + 4 перехоплення, Фернандес 2 + 5 підбирань, Хуанчо Ернангомес 8 + 4 підбирання, Клавер 6, Газоль 33 + 6 підбирань + 4 передачі - 4 втрати - старт; Юль 17 + 6 передач, Рибас 7, Віллі Ернангомес, Оріоль.

Австралія: Деллаведова 6 + 9 передач + 6 втрат, Міллс 32 + 7 втрат, Інглс 4 + 10 підбирань + 6 передач, Лендейл 3, Бейнс 6 + 5 підборів - старт; Кей 18 + 11 підборів, Богута 12 + 9 підбирань, Крик 2 + 5 підбирань, Гулдінг 5.

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Найкращим у складі іспанців став чинний чемпіон НБА центровий Марк Газоль, який набрав 33 очка (8/10 двоочкових, 3/9 триочкових, 8/8 штрафних), зробив 6 підбирань, 4 перехоплення та 2 блок-шота (РЕ 33).

У австралійців команду тягнув розігруючий Паті Міллс: у захисника «Сан-Антоніо» 34 очка (7/14 двоочкових, 4/11 триочкових, 8/11 штрафних)., 3 підбирання та 2 передачі при 7 втратах (РЕ 16).

У фінальному матчі Іспанія зіграє проти переможця пари Франція – Аргентина. Австралійці боротимуться за бронзу.