Аргентинський клуб орендував нападника «Динамо»

Форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році

Нападник Андрес Ескобар, який належить київському «Динамо», продовжить кар'єру в Аргентині. Про це повідомляє Transfermarkt. «Естудіантес» орендували колумбійця до кінця сезону. Нагадаємо, форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році, але не провів жодного матчу в УПЛ. Після 12 турів «Естудіантес» йде



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Андрес Ескобар. Фото: Reuters

Форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році

Нападник Андрес Ескобар, який належить київському «Динамо», продовжить кар'єру в Аргентині.

Про це повідомляє Transfermarkt.

«Естудіантес» орендували колумбійця до кінця сезону.

Нагадаємо, форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році, але не провів жодного матчу в УПЛ.

Після 12 турів «Естудіантес» йде на 13-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.

Раніше повідомлялося, що Ескобар продовжить кар'єру в чемпіонаті Колумбії.

Також раніше стало відомо, що 28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги «Кайсеріспорі».

Джерело: ua.tribuna.com