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    Аргентинський клуб орендував нападника «Динамо»

    Форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році
    Нападник Андрес Ескобар, який належить київському «Динамо», продовжить кар'єру в Аргентині. Про це повідомляє Transfermarkt. «Естудіантес» орендували колумбійця до кінця сезону. Нагадаємо, форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році, але не провів жодного матчу в УПЛ. Після 12 турів «Естудіантес» йде
    • Сьогодні, 08:50
    • Розсилка
    Андрес Ескобар. Фото: Reuters
    Андрес Ескобар. Фото: Reuters

    Форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році

    Нападник Андрес Ескобар, який належить київському «Динамо», продовжить кар'єру в Аргентині.

    Про це повідомляє Transfermarkt.

    «Естудіантес» орендували колумбійця до кінця сезону.

    Нагадаємо, форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році, але не провів жодного матчу в УПЛ.

    Після 12 турів «Естудіантес» йде на 13-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.

    Раніше повідомлялося, що Ескобар продовжить кар'єру в чемпіонаті Колумбії.

    Також раніше стало відомо, що 28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги «Кайсеріспорі».

    Джерело: ua.tribuna.com

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