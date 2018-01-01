Аргентинський клуб орендував нападника «Динамо»
- Сьогодні, 08:50
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Андрес Ескобар. Фото: Reuters
Форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році
Нападник Андрес Ескобар, який належить київському «Динамо», продовжить кар'єру в Аргентині.
Про це повідомляє Transfermarkt.
«Естудіантес» орендували колумбійця до кінця сезону.
Нагадаємо, форвард перейшов в «Динамо» в 2011 році, але не провів жодного матчу в УПЛ.
Після 12 турів «Естудіантес» йде на 13-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.
Раніше повідомлялося, що Ескобар продовжить кар'єру в чемпіонаті Колумбії.
Також раніше стало відомо, що 28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги «Кайсеріспорі».
Джерело: ua.tribuna.com