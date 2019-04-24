Аргентинський тенісист викрив участь товаришів у договірних матчах



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Марко Трунжелліті Talk Tennis

Аргентинець Марко Трунжелліті допоміг антикорупційній службі викрити учасників договірних матчів

Аргентинський тенісист Марко Трунжелліті поскаржився на неприязне ставлення з боку товаришів після того, як він допоміг антикорупційній службі викрити учасників договірних матчів.

«Інші гравці перестали вітатися зі мною, навіть не дивляться в мій бік. Мої товариші запитували, навіщо я це зробив. Я ледь стримувався, аби не вдарити їх. Казав: «Ти що тупий? Як про таке можна мовчати?», - передає слова Трунжелліті AP.

«Це був найгірший досвід у житті. Антикорупційна служба просто використала мене та викинула. А я досі розплачуюся. Проблема ж не лише в гравцях. До участі в договірних матчах залучено також дуже багато тренерів. Це дуже легкі гроші. Порядка ста тисяч доларів за годину роботи. Мене це дуже дратує», - додав тенісист.