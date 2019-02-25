Ґарі Невілл: Керівництво «МанЮнайтед» не ризикне призначити тренером когось іще, крім Сульшера
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Легенда клубу вважає, що власники не підуть проти волі вболівальників
Колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» Ґарі Невілл після матчу «червоних дияволів» з «Ліверпулем» (0:0) в 27-му турі англійської Прем'єр-ліги висловив думку, що керівництво клубу буде змушене затвердити Уле-Ґаннара Сульшера на посаді головного тренера команди через любов до нього з боку вболівальників.
«Три місяці тому за рахунку 0:0 вдома вболівальники кричали б «В атаку!», але в другому таймі матчу з «Ліверпулем» вони співали пісні про Сульшера, - каже Невілл. - Люди на його боці. Думаю, керівництво «Юнайтед» зараз знаходиться в становищі, при якому вони просто не можуть призначити головним тренером когось іще, тому що може початися бунт. Фанати люблять Сульшера».
Джерело: daily mail