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    Ґарі Невілл: Керівництво «МанЮнайтед» не ризикне призначити тренером когось іще, крім Сульшера

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    Ґарі Невілл і Уле-Ґуннар Сульшер принесли&nbsp;&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; немало перемог як гравці - Ґарі Невілл: Керівництво «МанЮнайтед» не ризикне призначити тренером когось іще, крім Сульшера
    Ґарі Невілл і Уле-Ґуннар Сульшер принесли «Манчестер Юнайтед» немало перемог як гравці
    Daily Mail

    Легенда клубу вважає, що власники не підуть проти волі вболівальників

    Колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» Ґарі Невілл після матчу «червоних дияволів» з «Ліверпулем» (0:0) в 27-му турі англійської Прем'єр-ліги висловив думку, що керівництво клубу буде змушене затвердити Уле-Ґаннара Сульшера на посаді головного тренера команди через любов до нього з боку вболівальників.

    «Три місяці тому за рахунку 0:0 вдома вболівальники кричали б «В атаку!», але в другому таймі матчу з «Ліверпулем» вони співали пісні про Сульшера, - каже Невілл. - Люди на його боці. Думаю, керівництво «Юнайтед» зараз знаходиться в становищі, при якому вони просто не можуть призначити головним тренером когось іще, тому що може початися бунт. Фанати люблять Сульшера».

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    Джерело: daily mail

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК Манчестер Юнайтед Уле-Ґуннар Сульшер Ґарі Невілл
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