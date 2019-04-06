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    «Арсенал-Київ» переміг «Чорноморець» у битві аутсайдерів Прем’єр-ліги

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    "Чорноморець" - "Арсенал-Київ" - «Арсенал-Київ» переміг «Чорноморець» у битві аутсайдерів Прем’єр-ліги
    "Чорноморець" - "Арсенал-Київ"
    ua-football.com

    Кияни до одного очка скоротили відставання від передостаннього місця

    «Чорноморец» (Одеса) – «Арсенал-Київ» – 1:3

    Голи: 0:1 – Міссі (6). 0:2 – Вакуленко (25). 0:3 – Оріховський (37). 1:3 – Чорній (62)
    «Чорноморець»: Литовченко, Рижук, Грачов, Міщенко, Норенков, Бабенко, Танчик, Морозенко, Гошкодеря, Павлов (Чорній, 46), Вільхамссон (Семенів, 72).
    «Арсенал-Київ»: Підківка, Дубинчак, Вакуленко, Жичиков, Домбровський, Мудрик (Ліпартія, 63), Танковський, Оріховський, Авагімян (Кадимян, 55), Міссі (Ковпак, 77).
    Судді: Іванов – Марулін, Запороженко, Романов.
    Попередження: Морозенко (23), Павлов (33), Рижук (45), Бабенко (87) – Авагімян (47), Танковський (53), Кадимян (75), Жичиков (87)
    6 квітня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

    Гості швидко відкрили рахунок у матчі, скориставшись грубою помилкою голкіпера господарів. Литовченко вибіг за межі карного, Міссі проштовнув м’яч повз нього та забив у порожні ворота.

    Через 20 хвилин Міщенко збив у карному майданчику Оріховського. Вакуленко з пенальті подвоїв перевагу киян.

    Ще до перерви гості потроїли перевагу в рахунку. Подачу справа влучним ударом замкнув Оріховський.

    За другу половину матчу одесити спромоглися лише сквитати один гол. Забив Чорній, який вийшов по перерві.

    То ж перемога до одного очка скоротила відставання киян від передостаннього місця, яке посідає саме «Чорноморець».

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