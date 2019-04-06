«Олімпік» з поразки почав другу частину чемпіонату України



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"Олімпік" - "Десна" football.ua

Донеччани погіршили своє становище в боротьбі за виживання в Прем’єр-лізі

Донецький «Олімпік» програв у Києві в номінально домашньому поєдинку 23-го туру Прем’єр-ліги чернігівській «Десні». Відтак команда В’ячеслава Шевчука погіршила своє становище в боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні чемпіонату України.

«Олімпік» (Донецьк) – «Десна» (Чернігів) – 0:2

Голи: 0:1 – Д. Фаворов (21). 0:2 – Старенький (70).

«Олімпік»: Бетім, Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Снурніцин, Вантух, Гай, Політило (Кравчук, 46), Валєєв (Сондей, 71), Тейшера, Матар (Дегтярьов, 52).

«Десна»: Паст, Д. Фаворов, Імереков, Гитченко, Слінкін, Огиря, Богданов (Парцванія, 88), Старенький (Люлька, 86), А. Фаворов, Картушов, Філіппов (Сергійчук, 81).

Судді: Труханов – Жарій, Трехліб, Кутаков.

Попередження: Матар (26), Гришко (87) – А. Фаворов (55).

6 квітня. Київ. Стадіон "Динамо" імені В. Лобановського

Попри різну мотивацію – господарям необхідно боротися за виживання в Прем’єр-лізі, саме гості грали агресивніше.

Долю поєдинку вирішили два м’ячі в обох таймах. У середині першого Денис Фаворов влучно переправив головою м’яч, який зрикошетив від скидки Старенького.

У середині другої 45-хвилинки вже сам Старенький впритул розстріляв ворота донеччан.

Відтак «Десна» залишається лідером групи, яка бороться за збереження місця в Прем’єр-лізі. 31 очко післ 23- матчів. «Олімпік» залишився четвертим у другій шістці – 20 очок.