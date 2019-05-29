Футболіст «Шахтаря» не вбачає нічого особливого в виступах за російську команду



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Олег Данченко Сибновости

Олегу Данченку байдуже, що про нього думають через роботу в країні-агресорі

Український захисник «Шахтаря», який виступає в оренді за російський «Єнісєй» з Красноярська розповів про реакцію на його виступи в країні-агресорі. Йому байдуже, що оточуючі думають стосовно цього.

«Звісно, вдома вважають, що українські футболісти переходять до клубів з країни-агресора, якщо потрапляють до Росії. Особисто я не поєдную футбол з політикою. Стосовно фото на Красній площі? Я зараз граю в Росії, перебуваю тут, тому не бачу жодної проблеми. Мені байдуже думка оточуючих щодо цього. У кожного своя думка. Особисто я нічого особливого не вбачаю», - цитує Данченка Sibnovosti.ru.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» з 2014 року не має змогу виступати в Донецьку на «Донбас Арені» через окупацію частини Донбасу російсько-терористичними військами.

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