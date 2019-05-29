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    Футболіст «Шахтаря» не вбачає нічого особливого в виступах за російську команду

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    Олег Данченко - Футболіст «Шахтаря» не вбачає нічого особливого в виступах за російську команду
    Олег Данченко
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    Олегу Данченку байдуже, що про нього думають через роботу в країні-агресорі

    Український захисник «Шахтаря», який виступає в оренді за російський «Єнісєй» з Красноярська розповів про реакцію на його виступи в країні-агресорі. Йому байдуже, що оточуючі думають стосовно цього.

    «Звісно, вдома вважають, що українські футболісти переходять до клубів з країни-агресора, якщо потрапляють до Росії. Особисто я не поєдную футбол з політикою. Стосовно фото на Красній площі? Я зараз граю в Росії, перебуваю тут, тому не бачу жодної проблеми. Мені байдуже думка оточуючих щодо цього. У кожного своя думка. Особисто я нічого особливого не вбачаю», - цитує Данченка Sibnovosti.ru.

    Нагадаємо, донецький «Шахтар» з 2014 року не має змогу виступати в Донецьку на «Донбас Арені» через окупацію частини Донбасу російсько-терористичними військами.   

     Читайте також: Український футболіст відмовився переходити в російський клуб
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