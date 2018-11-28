«Арсенал» вилетів в Україну. Але невідомо, у яке місто



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Лондонський клуб не уточнив місце прибуття

Лондонський «Арсенал» вилетів в Україну на матч Ліги Європи з «Ворсклою».

Про це повідомляється в офіційному «Твіттері» англійського клубу клубу.

«Наступна зупинка – Україна», - йдеться у повідомленні.

При цьому не уточнюється, куди ж саме прилетить «Арсенал».

Поки що мовчать і у «Ворсклі». Клуб все ще намагається добитися того, щоб матч провели у Полтаві, а не у Києві.

У крайньому повідомленні у «Твіттері» українського клубу повідомляється, що питання із проведенням матчу у Полтаві, Києві чи інших містах залишається відкритим.

Повідомляємо вас про те, що питання із проведенням матчу в #Полтава чи #Києві, чи інших містах з @Arsenal залишається відкритим.

Футбольний клуб #ВОРСКЛА робить усе від нього залежне, щоб гра відбулась у Рідному місті. — ФК Ворскла (@vorsklacomua) 28 листопада 2018 р.

Нагадаємо, матч повинен відбутися у четвер, 29 листопада, та початися о 19:55 за київським часом.