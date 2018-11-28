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    «Арсенал» вилетів в Україну. Але невідомо, у яке місто

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    «Арсенал» вилетів в Україну. Але невідомо, у яке місто

    Лондонський клуб не уточнив місце прибуття

    Лондонський «Арсенал» вилетів в Україну на матч Ліги Європи з «Ворсклою».

    Про це повідомляється в офіційному «Твіттері» англійського клубу клубу.

    «Наступна зупинка – Україна», - йдеться у повідомленні.

    При цьому не уточнюється, куди ж саме прилетить «Арсенал».

    Поки що мовчать і у «Ворсклі». Клуб все ще намагається добитися того, щоб матч провели у Полтаві, а не у Києві.

    У крайньому повідомленні у «Твіттері» українського клубу повідомляється, що питання із проведенням матчу у Полтаві, Києві чи інших містах залишається відкритим.

    Нагадаємо, матч повинен відбутися у четвер, 29 листопада, та початися о 19:55 за київським часом.

    Читайте також: Матч «Ворскла» - «Арсенал»: полтавський клуб готує варіанти проведення гри і вдома, і у Києві.
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