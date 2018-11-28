Матч «Ворскла» - «Арсенал»: полтавський клуб готує варіанти проведення гри і вдома, і у Києві



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Олег Лисак Фото: ФК «Ворскла»

Але команді хотілося б зіграти на власному полі

Віце-президент ФК «Ворскла» Олег Лисак розповів останні новини щодо зустрічі групового етапу Ліги Європи з лондонським «Арсеналом».

За його словами, у клубі дуже обурені тим, що матч може відбутися не у Полтаві, але розуміють, що УЄФА переживає за безпеку футболістів.

«Ми готуємо план А та план Б», - сказав він, але уточнив, що на даний момент «Ворскла» не отримувала підтвердження повноцінної можливості проведення гри на НСК «Олімпійський».

«Нам хотілося б грати на своєму стадіоні перед своїми вболівальниками. Ми робимо все для того, щоб прийняти цю історичну гру у Полтаві. На цей момент ми організовуємо два матчі у різних місцях», - пояснив Лисак.

Також він зазначив, що клуб не має права не з’явитися на матч, навіть якщо його перенесуть в інше місто, адже «Ворскла» хоче грати у єврокубках кожного року.

Також Лисак повідомив, що ФК «Ворскла» не отримувала офіційної інформації від ФК «Арсенал», тому у полтавському клубі не знають, чому в останній момент лондонці відмовилися грати у Полтаві.

Раніше була інформація, що «Арсенал» хотів перенести гру з «Ворсклою» до Києва ще у вересні.

Повідомлялося також. що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.