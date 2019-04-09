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    Артем Федецький: росіяни пропонували $2 млн – не на того нарвалися (відео)

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    Артем Федецький - Артем Федецький: росіяни пропонували $2 млн – не на того нарвалися (відео)
    Артем Федецький
    Footboom.com

    Захисник «Карпат» та збірної України розповів про відмову від привабливих пропозицій росіян

    Захисник львівських «Карпат» та збірної України з футболу Артем Федецький розповів проекту Tribuna.com «Трендец» про відмову від привабливих трансферних пропозицій від росіян.

    «У мене був варіант переходу в Росію. Дуже хороший з фінансового боку. Та не все рахується грошима. Одна з московських команд запропонувала $2 млн. Вважали, як тільки назвуть суму, я одразу розсуну ноги та рвану. Не на того нарвалися», - сказав Федецький.

    Нагадаємо, раніше Федецький критично висловлювався про залучення до складу збірної України натуралізованих іноземних гравців.

     Читайте також: Федецький: В збірній повинні грати українці. Не треба натуралізувати
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