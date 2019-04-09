Артем Федецький: росіяни пропонували $2 млн – не на того нарвалися (відео)



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Артем Федецький Footboom.com

Захисник «Карпат» та збірної України розповів про відмову від привабливих пропозицій росіян

Захисник львівських «Карпат» та збірної України з футболу Артем Федецький розповів проекту Tribuna.com «Трендец» про відмову від привабливих трансферних пропозицій від росіян.

«У мене був варіант переходу в Росію. Дуже хороший з фінансового боку. Та не все рахується грошима. Одна з московських команд запропонувала $2 млн. Вважали, як тільки назвуть суму, я одразу розсуну ноги та рвану. Не на того нарвалися», - сказав Федецький.

Нагадаємо, раніше Федецький критично висловлювався про залучення до складу збірної України натуралізованих іноземних гравців.