Артем Федецький: росіяни пропонували $2 млн – не на того нарвалися (відео)
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Артем Федецький
Footboom.com
Захисник «Карпат» та збірної України розповів про відмову від привабливих пропозицій росіян
Захисник львівських «Карпат» та збірної України з футболу Артем Федецький розповів проекту Tribuna.com «Трендец» про відмову від привабливих трансферних пропозицій від росіян.
«У мене був варіант переходу в Росію. Дуже хороший з фінансового боку. Та не все рахується грошима. Одна з московських команд запропонувала $2 млн. Вважали, як тільки назвуть суму, я одразу розсуну ноги та рвану. Не на того нарвалися», - сказав Федецький.
Нагадаємо, раніше Федецький критично висловлювався про залучення до складу збірної України натуралізованих іноземних гравців.