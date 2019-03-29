Федецький: В збірній повинні грати українці. Не треба натуралізувати



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Футбол 24

Колишній гравець збірної проти Мораєса та Марлоса в національній команді

Захисник «Карпат» Артем Федецький прокоментував натуралізацію та виклик в збірну України форварда Шахтаря Жуніора Мораєша

«Мораєсш отримав паспорт, але без рішення головного тренера збірної він би не отримав виклик. Ще раніше особисто спілкувався із Шевченком стосовно Марлоса. Тобто моя думка і тоді, і зараз залишається незмінною. В збірній повинні грати українці. Не треба натуралізувати.

Той же Роман Зозуля, подивіться, як на нього моляться фанати «Альбасете». Його на руках носять! Він українець. Ну поставили грати Марлоса. Ярмола травмований, але ж Циганков сидить. Вже за ним бігають хороші клуби Європи, а в збірній він сидить. А грають люди з іншої країни з українським паспортом.

Це неправильно однозначно. Треба закривати цю лавочку. Це збірна України, а не клуб, де можна все робити в своїх інтересах. У нас досить багато класної молоді, з якою треба працювати.

Результат? Це вже зовсім інше питання. Якщо ви хочете результат, так, можна натуралізувати 11 гравців з інших країн, але я вважаю. що це буде неправильно. Україна завжди славилася хорошими гравцями. Але ж важливо мати і патріотизм. Тільки українець розуміє, що таке грати за свою країну», - сказав Артем Федецький.