Артемом Кравцем цікавиться ще один турецький клуб
- Сьогодні, 08:03
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Артем Кравець. Фото: Динамоманія
«Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо»
У форварда «Динамо» Артема Кравця з'явився ще один варіант продовження кар'єри. Зацікавленість в послугах нападаючого проявив черговий турецький клуб.
Посилити свою атакуючу лінію вирішив «Коньяспор», інформує ресурс nadoludabugunspor.com.
Повідомляється, що «Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо» щодо трансферу Артема Кравця. Турецький клуб має проблеми з результативністю і сподівається на українського нападника.
Раніше зарубіжні ЗМІ інформували про те, що Артема Кравця в своїх рядах хочуть бачити такі турецькі клуби, як «Гезтепе» і «Сівасспор».
Джерело: Footboom