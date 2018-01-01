  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Артемом Кравцем цікавиться ще один турецький клуб

    «Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо»
    У форварда «Динамо» Артема Кравця з'явився ще один варіант продовження кар'єри. Зацікавленість в послугах нападаючого проявив черговий турецький клуб. Посилити свою атакуючу лінію вирішив «Коньяспор», інформує ресурс nadoludabugunspor.com. Повідомляється, що «Коньяспор» вже вступив в переговори з
    • Сьогодні, 08:03
    • Розсилка
    Артем Кравець. Фото: Динамоманія
    Артем Кравець. Фото: Динамоманія

    «Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо»

    У форварда «Динамо» Артема Кравця з'явився ще один варіант продовження кар'єри. Зацікавленість в послугах нападаючого проявив черговий турецький клуб.

    Посилити свою атакуючу лінію вирішив «Коньяспор», інформує ресурс nadoludabugunspor.com.

    Повідомляється, що «Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо» щодо трансферу Артема Кравця. Турецький клуб має проблеми з результативністю і сподівається на українського нападника.

    Раніше зарубіжні ЗМІ інформували про те, що Артема Кравця в своїх рядах хочуть бачити такі турецькі клуби, як «Гезтепе» і «Сівасспор».

    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ