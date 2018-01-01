Артемом Кравцем цікавиться ще один турецький клуб

«Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо»

У форварда «Динамо» Артема Кравця з'явився ще один варіант продовження кар'єри. Зацікавленість в послугах нападаючого проявив черговий турецький клуб. Посилити свою атакуючу лінію вирішив «Коньяспор», інформує ресурс nadoludabugunspor.com. Повідомляється, що «Коньяспор» вже вступив в переговори з



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Артем Кравець. Фото: Динамоманія

«Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо»

У форварда «Динамо» Артема Кравця з'явився ще один варіант продовження кар'єри. Зацікавленість в послугах нападаючого проявив черговий турецький клуб.

Посилити свою атакуючу лінію вирішив «Коньяспор», інформує ресурс nadoludabugunspor.com.

Повідомляється, що «Коньяспор» вже вступив в переговори з «Динамо» щодо трансферу Артема Кравця. Турецький клуб має проблеми з результативністю і сподівається на українського нападника.

Раніше зарубіжні ЗМІ інформували про те, що Артема Кравця в своїх рядах хочуть бачити такі турецькі клуби, як «Гезтепе» і «Сівасспор».

Джерело: Footboom