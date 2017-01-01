Арум: Давайте подивимося, як Ковальов впорається з Гвоздиком
- Сьогодні, 22:57
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Глава промоутерської компанії Top Rank хоче організувати бій росіянина Ковальова з українцем Гвоздиком
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розраховує вивести українця Олександра Гвоздика (14-0, 12 КО) на бій з новоспеченим чемпіоном WBO в напівважкій вазі Сергієм Ковальовим (31-2-1, 27 КО).
Гвоздик в статусі лідера рейтингу WBO міг розраховувати на участь в бою за вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської організації, проте вважав за краще добиватися титульного поєдинку за лінії WBC.
Ця ставка не зіграла - відбірковий бій харків'янина проти Маркуса Брауна (20-0, 15 КО) не відбувся через відмову суперника.
Тепер же Арум повідомив про зацікавленість Top Rank в організації бою між Гвоздиком і Ковальовим, який став чемпіоном світу після недавньої легкої перемоги над українцем В'ячеславом Шабранським.
«Вітаємо Ковальова з поверненням титулу WBO після перемоги над В'ячеславом Шабранським. Давайте подивимося, як він захистить титул проти обов'язкового претендента - Олександра Гвоздика, дійсно небезпечного бійця», - написав Арум в Twitter.
Сергій Ковальов перший захист свого титулу планує 3 березня 2018 року в Нью-Йорку.
Олександр Гвоздик намір повернутися на ринг в лютому.
Суперник українця ще невідомий.
Джерело: sportarena.com