«Аталанта» офіційно підтвердила трансфер Малиновського
Руслан Малиновський в «Аталанті»
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Півзахисник збірної України Руслан Малиновський продовжить кар’єру в Серії А
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський продовжить клубну кар’єру в італійській Серії А.
«Аталанта» офіційно підтвердила трансфер футболіста з бельгійського «Ґенка». При цьому клуб наразі не повідомляє будь-які подробиці угоди.
Раніше з неофіційних джерел стало відомо, що угоду укладено терміном на 5 років. Сума трансферу становить понад 13 мільйонів євро.
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З 2015 року Малиновський виступав у складі бельгійського «Ґенка», разом з яким виграв останнього сезону національний чемпіонат.