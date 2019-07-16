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    «Аталанта» офіційно підтвердила трансфер Малиновського

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    Руслан Малиновський в&nbsp;&laquo;Аталанті&raquo;&nbsp; - «Аталанта» офіційно підтвердила трансфер Малиновського
    Руслан Малиновський в «Аталанті» 
    www.atalanta.it

    Півзахисник збірної України Руслан Малиновський продовжить кар’єру в Серії А

    Півзахисник збірної України Руслан Малиновський продовжить клубну кар’єру в італійській Серії А.

    «Аталанта» офіційно підтвердила трансфер футболіста з бельгійського «Ґенка». При цьому клуб наразі не повідомляє будь-які подробиці угоди.

    Раніше з неофіційних джерел стало відомо, що угоду укладено терміном на 5 років. Сума трансферу становить понад 13 мільйонів євро.

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    З 2015 року Малиновський виступав у складі бельгійського «Ґенка», разом з яким виграв останнього сезону національний чемпіонат.

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