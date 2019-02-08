«Атланта» Леня програла «Торонто» - українець набрав 4 очки



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Українець провів на майданчику трохи менше шести з половиною хвилин NBA.com

Олексій не зміг допомогти своїй команді в НБА

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Торонто» (101:119).

Українець провів на майданчику трохи менше шести з половиною хвилин, за цей час заробивши 4 очки і зробивши 4 підбирання. Лень реалізував єдиний триочкових і 1 з 2 штрафних кидків. Показник корисності склав «+1».

«Хоукс» займають 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції чемпіонату НБА. Наступний матч команда проведе проти «Шарлотт Хорнетс» в неділю, 10 лютого.