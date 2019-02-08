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    «Атланта» Леня програла «Торонто» - українець набрав 4 очки

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    Українець провів на майданчику трохи менше шести з половиною хвилин - «Атланта» Леня програла «Торонто» - українець набрав 4 очки
    Українець провів на майданчику трохи менше шести з половиною хвилин
    NBA.com

    Олексій не зміг допомогти своїй команді в НБА

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Торонто» (101:119).

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    Українець провів на майданчику трохи менше шести з половиною хвилин, за цей час заробивши 4 очки і зробивши 4 підбирання. Лень реалізував єдиний триочкових і 1 з 2 штрафних кидків. Показник корисності склав «+1».

    «Хоукс» займають 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції чемпіонату НБА. Наступний матч команда проведе проти «Шарлотт Хорнетс» в неділю, 10 лютого.

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