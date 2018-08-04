«Атланта» оголосила про підписання українця Леня



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Олексій Лень

У минулому сезоні «Атланта» посіла останнє місце в Східній конференції НБА

Український центровий Олексій Лень став гравцем «Атланти».

Про деталі угоди не повідомляється.

Українець буде виступати під 25-м номером.

Раніше була інформація, що з Ленем підпишуть дворічний контракт.

Він заробить 8,5 мільйонів доларів.

У минулому сезоні «Атланта» посіла останнє місце в Східній конференції НБА.

Останнім клубом українця був «Фінікс».

У минулому сезоні 25-річний центровий провів за «Санз» 69 матчів, в яких в середньому проводив на майданчику 20 хвилин, набирав 8,5 очок, робив 7,5 підбирань і 1,2 асистів.

Джерело: ua.tribuna.com