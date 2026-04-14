«Атлетіко» – «Барселона». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Іспанські гранди зійдуться в поєдинку європейського турніру з неабиякою інтригою

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, мадридський «Атлетіко» зустрінеться з іспанською «Барселоною» на арені «Метрополітано» в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Атлетіко» – «Барселона»

«Блаугранас» на 13:55 14 квітня стали лідерами симпатій, переконані фахівці GGBET. На перемогу «матрацників» запропоновано коефіцієнт 3,86. Натомість на ймовірну звитягу «Барси» виставлено кеф 1,79. На нічию в основний час закладено бал 4,68. Протилежна ситуація з путівкою в 1/2 фіналу. На місце в наступному етапі для «Атлетіко» виставлено коефіцієнт 1,38. Тим часом на прохід у четвірку найкращих для каталонців закладено кеф 3,15. Зате на тотал більше 4,5 запропоновано бал 3,04.

Передматчевий стан команд

Втрати суперників приблизно рівноцінні. «Атлетіко» змушений обійтися травмованих оборонців Гіменеса та Ганцко, а також їхнього дискваліфікованого колеги за амплуа Пубіля. Під питанням участь воротаря Облака та хавбеків Кардосо з Барріосом. Натомість «Барселоні» не допоможе дискваліфікований центрбек Кубарсі. Травмований його колега Крістенсен, а також нападник Рафінья. Зате зберігається імовірність повернення півзахисника Берналя.

Після фіаско посеред минулого тижня «Барса» здобула впевнену перемогу в чемпіонаті Іспанії. Підопічні Гансі Фліка розібралися із сусідами з «Еспаньйола» (4:1). Голами відзначилися Торрес (двічі), Ямаль і Рашфорд. А ось «Атлетіко» зазнав несподіваної поразки від «Севільї» (1:2). Єдиний м'яч у складі мадридців оформив молодий оборонець Боньяр.

Історія очних зустрічей

Іспанські гранди втретє зійшлися в Лізі чемпіонів. У сезоні 2013/14 вони перетнулися в 1/4 фіналу. Після нічиєї на «Камп Ноу» мадридці мінімально здолали «Барсу» в столиці Іспанії. Наступне побачення трапилося на тій же стадії кампанії 2015/16. Каталонці змогли цього разу вибороти домашню перемогу (2:1). Однак, «Атлетіко» переміг на власній арені впевненіше (2:0) та пройшов у півфінал.

Посеред минулого тижня команда Дієго Сімеоне приголомшила Старий світ перемогою у лігві «Барселони». Голи нападників Альвареса та Сьорлота поставили серйозне запитання щодо подальших турнірних перспектив каталонців. І навіть вилучення Кубарсі слугує слабким виправданням для Гансі Фліка. Клуб із симпатіями оглядачів і публіку під серйозним ризиком знову скласти зброю ще до фіналу.

Де дивитися матч «Атлетіко» – «Барселона»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».