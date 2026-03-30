Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм

Тренерський штаб каталонців отримав хороші новини з лазарету

Фулбеки Жуль Кунде та Алекс Бальде допоможуть «Барселоні» в прийдешньому турі іспанської Ла Ліги проти мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Обидва оборонці відновилися після м'язових ушкоджень. Вони вже брали участь в тренувальній сесії «Барси». У лазареті «блаугранас» залишається хавбек Френкі де Йонг.

Кунде та Бальде не виходили на поле з початку березня. Обидва травмували підколінне сухожилля в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти «Атлетіко» (3:0). Тепер вони можуть зустрітися з «матрацниками» тричі впродовж двох тижнів – у чемпіонаті та чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Кунде провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив три м'ячі та віддав чотири результативні передачі. Натомість Бальде зіграв 34 поєдинки загалом. До свого активу він записав три асисти.

