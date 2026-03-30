Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм
Жуль Кунде незабаром повернеться на поле
фото: EFE

Тренерський штаб каталонців отримав хороші новини з лазарету

Фулбеки Жуль Кунде та Алекс Бальде допоможуть «Барселоні» в прийдешньому турі іспанської Ла Ліги проти мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Обидва оборонці відновилися після м'язових ушкоджень. Вони вже брали участь в тренувальній сесії «Барси». У лазареті «блаугранас» залишається хавбек Френкі де Йонг.

Кунде та Бальде не виходили на поле з початку березня. Обидва травмували підколінне сухожилля в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти «Атлетіко» (3:0). Тепер вони можуть зустрітися з «матрацниками» тричі впродовж двох тижнів – у чемпіонаті та чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Кунде провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив три м'ячі та віддав чотири результативні передачі. Натомість Бальде зіграв 34 поєдинки загалом. До свого активу він записав три асисти.

До слова, нещодавно «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Жюль Кунде

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанський гранд продовжить реконструкцію «Камп Ноу»
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
Вчора, 15:08
Роберт Левандовскі прагне залишитися на «Камп Ноу»
«Барселона» готова запропонувати новий контракт бомбардиру – ЗМІ
Вчора, 11:56
Роналдінью (у центрі) колись повернув каталонців на вершину
«Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу за 24 години
25 березня, 10:51
Ернесто Вальверде втретє піде з «Атлетіка»
Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією
20 березня, 15:25
Рафінья показав уміння забивати та асистувати
Лідер «Барселони» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
19 березня, 18:06
Роберт Левандовскі переписав історію турніру
Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка
19 березня, 11:59

Новини

«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
Бідний анонсував судові позови України щодо російських спортивних федерацій: деталі
Бідний анонсував судові позови України щодо російських спортивних федерацій: деталі
Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм
Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм
Вболівальники розкритикували матч США проти Бельгії через незвичні причини
Вболівальники розкритикували матч США проти Бельгії через незвичні причини
Лідер збірної Франції з біатлону змінив вид спорту
Лідер збірної Франції з біатлону змінив вид спорту

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua