«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни

Європейський гранд гратиме на іншій арені через черговий етап реконструкції

Іспанська «Барселона» покине «Камп Ноу» на кілька місяців у сезоні 2027/28. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

«Блаугранас» змушені будуть покинути домашній стадіон заради завершення встановлення даху. Найімовірніше, «Барса» знову прийматиме суперників на Олімпійському стадіоні. Арена вже була домівкою клубу в 2023-2025 роках.

Монтажні роботи на «Камп Ноу» будуть тривалими. Встановлення покрівлі розпочнеться влітку 2027 року та розтягнеться на кілька місяців. У менеджменті «Барселони» сподіваються, що інженери впораються за чотири половиною місяці, але фахівці натякають на цілих сім.

Раніше операційний директор «Барси» Жоан Сентеллес анонсував серію виїзних матчів команди в 2027 році. «Блаугранас» проситимуть Ла Лігу дозволити зіграти в гостях три фінальні тури кампанії 2026/27. Також каталонці планують гостюватиму в трьох стартових турах сезону 2027/28.

