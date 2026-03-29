«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни

glavcom.ua
фото: Reuters

Іспанська «Барселона» покине «Камп Ноу» на кілька місяців у сезоні 2027/28. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

«Блаугранас» змушені будуть покинути домашній стадіон заради завершення встановлення даху. Найімовірніше, «Барса» знову прийматиме суперників на Олімпійському стадіоні. Арена вже була домівкою клубу в 2023-2025 роках.

Монтажні роботи на «Камп Ноу» будуть тривалими. Встановлення покрівлі розпочнеться влітку 2027 року та розтягнеться на кілька місяців. У менеджменті «Барселони» сподіваються, що інженери впораються за чотири  половиною місяці, але фахівці натякають на цілих сім.

Раніше операційний директор «Барси» Жоан Сентеллес анонсував серію виїзних матчів команди в 2027 році. «Блаугранас» проситимуть Ла Лігу дозволити зіграти в гостях три фінальні тури кампанії 2026/27. Також каталонці планують гостюватиму в трьох стартових турах сезону 2027/28.

До слова, нещодавно «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Читайте також

Роберт Левандовскі прагне залишитися на «Камп Ноу»
«Барселона» готова запропонувати новий контракт бомбардиру – ЗМІ
Сьогодні, 11:56
Роналдінью (у центрі) колись повернув каталонців на вершину
«Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу за 24 години
25 березня, 10:51
Ернесто Вальверде втретє піде з «Атлетіка»
Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією
20 березня, 15:25
Рафінья показав уміння забивати та асистувати
Лідер «Барселони» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
19 березня, 18:06
Роберт Левандовскі переписав історію турніру
Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка
19 березня, 11:59
38-річний нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі виступав за «Барселону» до 2021 року
Чи повернеться Мессі в «Барселону»? Відповідь президента клубу Лапорти
17 березня, 12:01

Новини

Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер
«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер
Пішла з життя легендарна британська легкоатлетка
Пішла з життя легендарна британська легкоатлетка
Двоє британських боксерів заявили, що хочуть провести поєдинки з Усиком
Двоє британських боксерів заявили, що хочуть провести поєдинки з Усиком

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
