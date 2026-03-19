Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка

Досвідчений нападник доклався до побиття представника чемпіонату Англії

Форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі став найстаршим автором дубля в історії плейоф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

У день поєдинку 1/8 фіналу турніру проти англійського «Ньюкасла» (7:2) поляку було 37 років і 209 днів. Він побив рекорд італійця Філіппо Індзагі. У складі італійського «Мілана» останній забив двічі в 37 років 86 днів.

Загалом Левандовскі оформив у Лізі чемпіонів 109 голів. Він іде третім у списку бомбардирів турніру всіх часів. Попереду польського нападника лише аргентинець Ліонель Мессі (129 м'ячів) і португальський форвард Кріштіану Роналду (141).

Оновити рекорд Левандовскі матиме нагоду в чвертьфіналі головного єврокубка. Там «Барса» зустрінеться з мадридським «Атлетіко». Поєдинки цієї стадії заплановані на 8 квітня і 14 квітня.

У нинішньому сезоні Левандовскі провів 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу бомбардирів записав 16 голів. У протистоянні з «Ньюкаслом» поляк перервав безгольову серію, що складалася з трьох матчів.

До слова, днями Жоан Лапорта впевнено переміг на виборах президента іспанської «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.

Нагадаємо, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 14 голів.