Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка

glavcom.ua
Роберт Левандовскі переписав історію турніру
фото: Reuters

Досвідчений нападник доклався до побиття представника чемпіонату Англії

Форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі став найстаршим автором дубля в історії плейоф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

У день поєдинку 1/8 фіналу турніру проти англійського «Ньюкасла» (7:2) поляку було 37 років і 209 днів. Він побив рекорд італійця Філіппо Індзагі. У складі італійського «Мілана» останній забив двічі в 37 років 86 днів.

Загалом Левандовскі оформив у Лізі чемпіонів 109 голів. Він іде третім у списку бомбардирів турніру всіх часів. Попереду польського нападника лише аргентинець Ліонель Мессі (129 м'ячів) і португальський форвард Кріштіану Роналду (141).

Оновити рекорд Левандовскі матиме нагоду в чвертьфіналі головного єврокубка. Там «Барса» зустрінеться з мадридським «Атлетіко». Поєдинки цієї стадії заплановані на 8 квітня і 14 квітня.

У нинішньому сезоні Левандовскі провів 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу бомбардирів записав 16 голів. У протистоянні з «Ньюкаслом» поляк перервав безгольову серію, що складалася з трьох матчів.

До слова, днями Жоан Лапорта впевнено переміг на виборах президента іспанської «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.

Нагадаємо, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 14 голів.

Читайте також:

Рональд Араухо зацікавив команди з провідних ліг
«Барселона» розгляне продаж віцекапітана команди
10 березня, 18:57
Жоан Лапорта залишився у президентському кріслі
Лапорта виграв вибори президента «Барселони»
16 березня, 10:22
Гансі Флік продовжить роботу на «Камп Ноу»
«Барселона» визначилася з майбутнім Фліка на посаді тренера
16 березня, 18:26
Ерлінг Голанн не втомлюється забивати в Лізі чемпіонів
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів
Вчора, 11:58
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью постраждали від молодшого колеги
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Вчора, 13:00
Андрій Лунін без проблем замінив основного кіпера
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44

Призери Паралімпіади з РФ провели пропагандистську зустріч з російським окупантом
Призери Паралімпіади з РФ провели пропагандистську зустріч з російським окупантом
«Шахтар» – «Лех». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» – «Лех». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка
Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка
Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни
Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни
«Олександрія» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 21 туру УПЛ
«Олександрія» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 21 туру УПЛ
Шульга зіграв п’ятий матч в НБА: результат поєдинку
Шульга зіграв п’ятий матч в НБА: результат поєдинку

Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
