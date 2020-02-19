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    Дубль юного норвежця приніс «Боруссії» перемогу над «ПСЖ» у Лізі чемпіонів (відео)

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    Як парижани не тримали Ерлінґа Голлана, але стримати його не змогли - Дубль юного норвежця приніс «Боруссії» перемогу над «ПСЖ» у Лізі чемпіонів (відео)
    Як парижани не тримали Ерлінґа Голлана, але стримати його не змогли
    Getty Images (c) UEFA.com

    У першому матчі «джмелі» фаворита подолали

    Дортмундська «Боруссія» перемогла «Парі Сен-Жермен» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 2:1

    Голи: 1:0 – Ерлінґ Голлан (69). 1:1 – Неймар (76). 2:1 - Ерлінґ Голлан (77)

    «Боруссія»: Бюркі – Піщек (к), Гуммельс, Заґаду – Ашраф Гакімі, Емре Джан, Аксель Вітсель, Рафаел Ґеррейру (Шмельцер, 90+1) – Джейден Санчо, Торґен Азар (Джованні Рейна, 68) – Ерлінґ Голан. Тренер – Люсьєн Фавр

    «ПСЖ»: Кейлор Навас – Тома Меньє, Кімпембе, Тьяґо Сілва (к), Курзава – Верратті, Маркіньос, Ідрісса Ґейє – Мбаппе, Неймар, Анхель Ді Марія (Сарабія, 77). Тренер – Томас Тухель

    Судді: Матеу Лаос – Пау Себріан, Роберто дель Паломар (усі – Іспанія)

    Попередження: Аксель Вітсель (44) – Ідрісса Ґейє (54), Неймар (59), Тома Меньє (87), Верратті (89)

    19 лютого. Дортмунд. «BVB Stadion»

    У першому таймі перевагою володіли господарі. У їх складі могли відзначитися Джейден Санчо, Ашраф Гакімі та Елінґ Голлан. Тоді як «Парі Сен-Жермен» дбав найперше про надійність тилів, а попереду запам’ятався лише штрафним, коли Неймар метрів з 25-ти пробив поруч зі стійкою.

    Власне, це майже все, чим запам’ятався у цьому матчі Неймар. З позитивного боку. З негативного – у другому таймі бразилець грубо зіграв проти Акселя Вітселя і отримав за це попередження. Хоча загалом «ПСЖ» в другому таймі гру вирівняв і навіть міг відкрити рахунок після того, як Кіліан Мбаппе зі зручного становища пробив у Романа Бюркі.

    Однак перший у грі м’яч все ж забили дортмундці. Голлан після прострілу справа виявився перед ворітьми найпроворнішим і спрямував м’яч під поперечину – 1:0.

    «ПСЖ» відігрався після того, як Мбаппе прорвався по місцю правого півсереднього і вивів своєю передачею на порожні ворота Неймара – 1:1.

    Однак попереду гості не були й хвилини. Той же Голлан, отримавши передачу від Джованні Рейни, пробив з-за меж карного майданчика так, що Кейлор Навас навіть не порухався – 2:1. Для 19-річного норвежця сьогоднішні м’ячі – дев’ятий і десятий у поточній Лізі чемпіонів. Попередні вісім він забив, виступаючи за австрійський «Зальцбурґ».

    Матч-відповідь команди зіграють 11 березня у Парижі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Кейлор Навас Емре Джан ФК Боруссія (Дортмунд) Люсьєн Фавр Роман Бюркі Аксель Вітсель ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Томас Тухель Марко Верратті Анхель Ді Марія Тома Меньє Тьяґо Сілва Рафаел Ґеррейру Неймар Ерлінґ Голлан Ашраф Гакімі Торґен Азар Лукаш Піщек Пабло Сарабія Ідрісса Ґейє Матс Гуммельс Марсель Шмельцер Маркіньос Джованні Рейна
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