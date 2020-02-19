Дубль юного норвежця приніс «Боруссії» перемогу над «ПСЖ» у Лізі чемпіонів (відео)



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Як парижани не тримали Ерлінґа Голлана, але стримати його не змогли Getty Images (c) UEFA.com

У першому матчі «джмелі» фаворита подолали

Дортмундська «Боруссія» перемогла «Парі Сен-Жермен» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 2:1

Голи: 1:0 – Ерлінґ Голлан (69). 1:1 – Неймар (76). 2:1 - Ерлінґ Голлан (77)

«Боруссія»: Бюркі – Піщек (к), Гуммельс, Заґаду – Ашраф Гакімі, Емре Джан, Аксель Вітсель, Рафаел Ґеррейру (Шмельцер, 90+1) – Джейден Санчо, Торґен Азар (Джованні Рейна, 68) – Ерлінґ Голан. Тренер – Люсьєн Фавр

«ПСЖ»: Кейлор Навас – Тома Меньє, Кімпембе, Тьяґо Сілва (к), Курзава – Верратті, Маркіньос, Ідрісса Ґейє – Мбаппе, Неймар, Анхель Ді Марія (Сарабія, 77). Тренер – Томас Тухель

Судді: Матеу Лаос – Пау Себріан, Роберто дель Паломар (усі – Іспанія)

Попередження: Аксель Вітсель (44) – Ідрісса Ґейє (54), Неймар (59), Тома Меньє (87), Верратті (89)

19 лютого. Дортмунд. «BVB Stadion»

У першому таймі перевагою володіли господарі. У їх складі могли відзначитися Джейден Санчо, Ашраф Гакімі та Елінґ Голлан. Тоді як «Парі Сен-Жермен» дбав найперше про надійність тилів, а попереду запам’ятався лише штрафним, коли Неймар метрів з 25-ти пробив поруч зі стійкою.

Власне, це майже все, чим запам’ятався у цьому матчі Неймар. З позитивного боку. З негативного – у другому таймі бразилець грубо зіграв проти Акселя Вітселя і отримав за це попередження. Хоча загалом «ПСЖ» в другому таймі гру вирівняв і навіть міг відкрити рахунок після того, як Кіліан Мбаппе зі зручного становища пробив у Романа Бюркі.

Однак перший у грі м’яч все ж забили дортмундці. Голлан після прострілу справа виявився перед ворітьми найпроворнішим і спрямував м’яч під поперечину – 1:0.

«ПСЖ» відігрався після того, як Мбаппе прорвався по місцю правого півсереднього і вивів своєю передачею на порожні ворота Неймара – 1:1.

Однак попереду гості не були й хвилини. Той же Голлан, отримавши передачу від Джованні Рейни, пробив з-за меж карного майданчика так, що Кейлор Навас навіть не порухався – 2:1. Для 19-річного норвежця сьогоднішні м’ячі – дев’ятий і десятий у поточній Лізі чемпіонів. Попередні вісім він забив, виступаючи за австрійський «Зальцбурґ».

Матч-відповідь команди зіграють 11 березня у Парижі.