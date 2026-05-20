«Атлетіко» націлився на чемпіона Європи з «Челсі»

Іспанський гранд прагне повернути зіркового виконавця на батьківщину

Оборонець лондонського «Челсі» Марк Кукурелья потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

«Матрацники» готуються до перебудови захисної лінії влітку. Зокрема, «Метрополітано» покинуть оборонці Клеман Лангле та Хосе Марія Гіменес. «Атлетіко» прагне підсилити не тільки центр оборони, а й фланги.

Наразі в команді лише один номінальний лівий оборонець – Маттео Руджері. Менеджмент «матрацників» бачить Кукурелью конкурентом для італійця. У чемпіонаті Іспанії він виступав за «Барселону», «Ейбар» і «Хетафе».

Кукурелья у нинішньому сезоні провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири результативні передачі. Контракт іспанця з «Челсі» розрахований до літа 2028 року.

