«Атлетіко» націлився на чемпіона Європи з «Челсі»

Антон Федорців
Марк Кукурелья отримав нагоду повернутися до Ла Ліги
фото: Reuters
Іспанський гранд прагне повернути зіркового виконавця на батьківщину

Оборонець лондонського «Челсі» Марк Кукурелья потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

«Матрацники» готуються до перебудови захисної лінії влітку. Зокрема, «Метрополітано» покинуть оборонці Клеман Лангле та Хосе Марія Гіменес. «Атлетіко» прагне підсилити не тільки центр оборони, а й фланги.

Наразі в команді лише один номінальний лівий оборонець – Маттео Руджері. Менеджмент «матрацників» бачить Кукурелью конкурентом для італійця. У чемпіонаті Іспанії він виступав за «Барселону», «Ейбар» і «Хетафе».

Кукурелья у нинішньому сезоні провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири результативні передачі. Контракт іспанця з «Челсі» розрахований до літа 2028 року.

До слова, півзахисник мадридського «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.

Теги: ФК Атлетіко (Мадрид) ФК Челсі Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ
«Динамо» та «Чернігів» розкрили стартові склади на фінал Кубка України
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
