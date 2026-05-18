Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вихованець «вершкових» влітку очистить шафку в роздягальні на «Бернабеу»

Оборонець Дані Карвахаль покине мадридський «Реал» у міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець віддав 13 сезонів поспіль першій команді «вершкових». На зорі кар'єри він також провів дві кампанії за резервну «Кастілью» у Сегунді. Контракт оборонця розрахований до 30 червня, а новий договір «Реал» не запропонував.

Карвахаль в нинішньому сезоні зіграв 22 поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями в них капітан не відзначився. Попрощається з рідною публікою оборонець у фінальному турі Ла Ліги проти «Атлетіка» з Більбао 23 травня.

Чим відомий Дані Карвахаль

Уродженець Леганаса, до структури «вершкових» потрапив у 10 років. У сезоні 2010/11 дебютував за «Кастілью» у Сегунді, а після двох років у дублі мадридців перейшов у леверкузенський «Баєр».

Після одного сезону в Бундеслізі Реал активував опцію зворотного викупу. З тих пір був основним правим оборонцем вершкових. Чотири рази виграв титули Ла Ліги, двічі завоював Кубок Іспанії, чотириразовий володар Суперкубка Іспанії, шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв п'ять Суперкубків УЄФА, п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу.

У складі збірної Іспанії дебютував у 2014 році. Тріумфував із «Фурією Рохою» у Лізі націй 2022/23 та виграв чемпіонат Європи 2024 року.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» мінімально переграли «Севілью» у рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці відстають від «Барселони» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги на 11 пунктів за тур до фінішу сезону.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Альваро Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, півзахисник «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.