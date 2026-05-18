Півзахисник «Барселони» отримав серйозну травму перед Чемпіонатом світу

Фермін Лопес зіткнувся з проблемами зі здоров'ям

Іспанець опинився під ризиком пропустити Мундіаль

Хавбек іспанської «Барселони» Фермін Лопес потрапив у лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Футболіст зазнав травми в передостанньому турі Ла Ліги. У нього діагностували перелом п'ятої плесневої кістки стопи. Лопеса незабаром прооперують.

Найімовірніше, півзахисник змушений буде пропустити ЧС-2026. Лопес був серед кандидатів на поїздку за океан. Утім, тепер він навряд потрапить у заявку на планетарний форум. Фінальний список збірної Іспанії оголосять 25 травня.

Лопес у нинішньому сезоні провів 48 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і 17 результативних передач. У складі національної команди атакувальний хавбек тріумфував на Євро-2024.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.